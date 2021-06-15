歐洲杯／門將擺烏龍 10人波蘭淪陷

克里喬維亞克（右）成本屆歐洲杯首位遭紅牌出場的球員。（歐新社）

2020歐洲杯E組首輪比賽14日登場，波蘭1：2不敵斯洛伐克，西班牙和瑞典 踢完全場以0：0握手言和。

斯洛伐克第18分鐘就取得領先，在突入禁區左側勁射時，球由波蘭球員身上反彈擊中近角立柱，再由波蘭門將什琴斯尼（Wojciech Szczęsny）肩上彈跳入網，成為烏龍球；波蘭之後靠利內蒂（Karol Linetty）在下半場開場18秒內扳平，但克里喬維亞克（Grzegorz Krychowiak）在第62分鐘收到兩張黃牌被罰下，為本屆歐洲杯首遭紅牌出場的球員。以10人陣容應敵的波蘭守不住斯洛伐克什克里尼亞爾（Milan Škriniar）在第69分鐘進球，拱手稱臣。

效力尤文圖斯的門將什琴斯尼成為歐洲杯史上首位誤入烏龍球的門將。

這是兩隊史上第29次交手，波蘭歷年戰績8勝6平14負，其中正式比賽為1勝4負。

西班牙0：0戰平瑞典，莫拉塔（Álvaro Morata）在第38分鐘錯失單刀良機，瑞典則在第41分鐘也差點破門。

這是兩隊第16次交鋒，之前西班牙7勝5平3負，其中正式比賽4勝1平2負。

全場西班牙掌握主要攻勢，瑞典則是伺機突擊。雙方攻勢雖都猛烈，但門將都總是能化險為夷。