丹麥球星突昏厥倒地 隊友築人牆護隱私 CPR救回一命

歐洲杯丹麥與芬蘭之戰,丹麥明星中場埃里克森(Christian Eriksen)於比賽42分鐘昏厥倒地不起,嚇壞全場觀眾與雙方球員。丹麥隊友見狀不妙立刻示意醫療人員上場,並在急救過程中排起一道人牆將埃里克森圍起,以維護他的隱私。

經過10分鐘治療,埃里克森終於恢復意識;丹麥足球 協會也證實,埃里克森在急救時曾接受心臟按摩。本次事件讓球員與球迷飽受驚嚇,比賽也以「緊急醫療狀況」為由暫停。

埃里克森送醫後,全場觀眾也多次齊聲呼喊他的名字向他致意。比賽暫停超過90分鐘後,兩隊同意恢復進行,最終芬蘭以1:0獲勝。

丹麥足球協會(Danish Football Union, DBU)透過社群媒體 推特表示,29歲的埃里克森「已經甦醒,並在哥本哈根大學附設醫院(Rigshospitalet)接受進一步檢查」。

埃里克森效力的義甲 勁旅國際米蘭推文打氣說,「我們都惦記著你」;埃里克森在國際米蘭的隊友盧卡庫(Romelu Lukaku)也在聖彼得堡(Saint-Petersburg)舉行的B組賽事中,在開賽第10分鐘替比利時攻進第一球後,對著場邊攝影機大喊「克里斯(埃里克森),克里斯,一定要堅強,我愛你」。比利時最後以3:0擊敗俄羅斯,盧卡庫一個人包辦了兩球。

Romelu Lukaku saying "Chris, Chris, I love you" to the camera as a tribute to Christian Eriksen. Imma cry 😭 pic.twitter.com/TMBt9CcHXJ