丹麥球星突昏厥倒地 隊友築人牆護隱私 CPR救回一命

丹麥球星埃里克森突然倒地不起。（路透）

歐洲杯丹麥與芬蘭之戰，丹麥明星中場埃里克森（Christian Eriksen）於比賽42分鐘昏厥倒地不起，嚇壞全場觀眾與雙方球員。丹麥隊友見狀不妙立刻示意醫療人員上場，並在急救過程中排起一道人牆將埃里克森圍起，以維護他的隱私。

來源：Awajirx...EURO2020

經過10分鐘治療，埃里克森終於恢復意識；丹麥足球 協會也證實，埃里克森在急救時曾接受心臟按摩。本次事件讓球員與球迷飽受驚嚇，比賽也以「緊急醫療狀況」為由暫停。

埃里克森送醫後，全場觀眾也多次齊聲呼喊他的名字向他致意。比賽暫停超過90分鐘後，兩隊同意恢復進行，最終芬蘭以1：0獲勝。

丹麥足球協會（Danish Football Union, DBU）透過社群媒體 推特表示，29歲的埃里克森「已經甦醒，並在哥本哈根大學附設醫院（Rigshospitalet）接受進一步檢查」。

埃里克森效力的義甲 勁旅國際米蘭推文打氣說，「我們都惦記著你」；埃里克森在國際米蘭的隊友盧卡庫（Romelu Lukaku）也在聖彼得堡（Saint-Petersburg）舉行的B組賽事中，在開賽第10分鐘替比利時攻進第一球後，對著場邊攝影機大喊「克里斯（埃里克森），克里斯，一定要堅強，我愛你」。比利時最後以3：0擊敗俄羅斯，盧卡庫一個人包辦了兩球。