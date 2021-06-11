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足球／梅西捐阿根廷32台呼吸器 1個理由被閒置倉庫

中央社／布宜諾斯艾利斯10日電
梅西。（路透）
梅西。（路透）

足球巨星梅西去年8月捐贈家鄉阿根廷羅薩里奧（Rosario）32 台呼吸器，協助對抗當地嚴峻疫情，因缺乏阿根廷政府要求文件，至今呼吸器仍全數滯留在機場倉庫。

梅西基金會2020年8月8日使用梅西（Lionel Messi ）私人飛機將32台呼吸器運至阿根廷羅薩里奧，安排捐贈當地醫院及醫療中心使用，希望在阿根廷嚴峻疫情中協助救治重症病患。

阿根廷國家藥物食品和醫療技術管理局（ANMAT）今天說明，根據國家法律規定，進口這類醫療用品需提供原產地衛生局證明，梅西基金會尚未提供相關文件，因此扣留於羅薩里奧機場內。

國家報（La Nacion）報導，羅薩里奧衛生局長卡魯安納（Caruana）表示，這批呼吸器如果可使用，將有助舒緩當地近飽和狀態99%重症病床的嚴重疫情。

阿根廷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情至今確診人數超過400萬，確診數重新上升至全球前十名。羅薩里奧人口約130萬，位在首都布宜諾斯艾利斯西北方約300公里，是阿根廷第四嚴重的疫區。目前阿根廷政府針對全國50歲以上人口施打疫苗，全國共1188萬8649 人完成第一劑接種，312萬4085人完成接種第二劑，全國人口約4400萬。

梅西 疫情 機場

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