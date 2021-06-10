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足球／歐洲杯來了 各隊戰力大解析（上）

易起民
本澤馬（右）、姆巴佩搭檔的鋒線是法國隊最強的武器。（歐新社）
本澤馬（右）、姆巴佩搭檔的鋒線是法國隊最強的武器。（歐新社）

等待五年，歐洲杯又來啦！今年呈現一超多強的局勢，雖然法國隊紙面實力超群，但球是圓的，各路豪門仍卯足勁爭奪冠軍。本專欄將分上下兩篇，解析幾支奪冠大熱門的實力。

1.法國隊

人才濟濟的「高盧雄雞」毫無疑問是今年最大熱門，身為上屆世界杯冠軍，法國隊擁有成熟的體系。後防部分，瓦拉內（Varane）、金龐貝（Kimpembe）兼顧穩定與速度。中場部分，坎特（Kante）、博格巴（Pogba）雙後腰，坎特剛剛率切爾西拿下歐冠獎杯，如果法國隊在歐洲杯上奪冠，他將是金球獎有力的候選人；博格巴雖然在曼聯表現並不出彩，但在法國隊有坎特的保護，他絕對是中場最佳選擇。鋒線是法國隊最恐怖的武器，在巴薩待得不順的格列茲曼（Griezmann），回到法國隊將擔任自己最擅長的影鋒；年輕的姆巴佩（Mbappe）將傾盡全力向眾人證明，自己是「梅羅」時代後世界最佳球員；本澤馬（Benzema）的回歸為法國隊這輛跑車加上氮氣噴射，他既能自己破門，又能為隊友做球，是今年最大看點之一。

2.英格蘭

近年來，「三獅軍團」青年才俊湧現，上屆世界杯打進四強讓人對他們的表現充滿期待。後防部分，主力門將皮克福德（Pickford）狀態下滑，是一大短板；中衛馬奎爾（Maguire）、斯通斯（Stones）狀態不錯，是一時之選；右後衛阿諾德（Arnold）傷了，沃克（Walker）可望占據主力，但幾個年輕小將同樣讓人期待。中場最受矚目的雙子星就是切爾西的芒特（Mount）和曼城的福登（Foden），芒特在歐冠決賽的一腳助攻，幫助切爾西登上歐洲之巔；福登在瓜迪歐拉（Guardiola）的信任下，已成長為曼城新一代王牌，然而兩位新星的出色發揮離不開俱樂部體系的加成，來到國家隊如何發揮一加一大於二效果，就要看主教練索斯蓋特（Southgate）的調教了。鋒線上，「大英帝星」凱恩（Kane）今年在英超打進23粒進球、14次助攻，同時囊括金靴獎與助攻王，絕對是各隊聞風喪膽的殺手。

3.西班牙

在經歷糟糕的世界杯後，「鬥牛士軍團」在恩里克（Enrique）的執教下重新回到軌道，但歐洲杯大名單公布後，沒有一名皇馬球員入選，再度引起軒然大波。後防部分，拉莫斯（Ramos）落選讓人意外，雖然他下半賽季一直受傷，但在名額沒有招滿的情況下，帶著這位老隊長既使不能出賽也能穩定軍心。中場部分，布斯克茨（Busquets）新冠確診增添變數；迪亞哥（Thiago）可望扮演更重要角色。鋒線上，莫拉塔（Morata）能否有穩定的表現，將決定西班牙能走多遠。

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