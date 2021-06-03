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足球／關鍵決戰 瓜帥偏偏出昏招

易起民
瓜帥喜歡變陣，卻砸了自己腳。（歐新社）
瓜帥喜歡變陣，卻砸了自己腳。（歐新社）

五年前，曼城請來瓜迪歐拉（Pep Guardiola）執教，為他花了7.5億歐元打造陣容，一心一意就是想拿一座歐冠獎杯。可惜每到淘汰賽，瓜帥總會在某一刻突然不知哪根筋不對，把平時熟悉的陣容來個乾坤大挪移，導致比賽輸掉。

今年，曼城終於打進決賽，是離獎杯最近的一次。一路上，瓜帥穩紮穩打、按照常理出牌，讓大家覺得，「今年曼城穩了」。沒想到，決賽前先發名單公布再度讓人跌破眼鏡，一年一度的「自宮」大戲竟然在這最重要的晚上再度上演。

首先，單後腰的位置沒有放上費南迪尼奧（Fernandinho）、羅德里（Rodrigo Hernandez）而是用了京多安（Ilkay Gundogan），中場全都是腳下技術好的球員，企圖用更高壓的逼搶、更高質量的配合，威脅切爾西球門。

今年京多安大爆發，是曼城頭號射手，讓瓜帥給予他完全的信任。但京多安擅長的是站8號位，能夠發揮他的創造力和插上得分的能力。讓他踢後腰的6號位，則沒有足夠的攔截防守能力。

在決定比賽勝負的這一球裡，切爾西芒特（Mason Mount）一腳貼地長傳精準找到哈弗茨（Kai Havertz），後者過掉守門員退空門，最應該出現在芒特這腳傳球路徑上的京多安，一路上都用勻速回追。

瓜帥太想控場、太癡迷控球，排出了這樣全世界都瘋狂質疑的「無腰陣」，導致攻守失衡，切爾西用一群年輕小伙子不惜體力地拚命跑，就把他衝垮了。直到第64分鐘，他才換上了正牌後腰南迪尼奧。此時，曼城終於變得正常，傳跑開始流暢，可惜，他們只剩下30分鐘，而且王牌德布勞內（Kevin De Bruyne）已經受傷下場。

此外，先發名單上的斯特林（Raheem Sterling）也讓大家嚇一跳。這場瓜帥使用「無鋒陣」，沒有正牌的中鋒，而是讓德布勞內站偽9號的位置，這種打法需要前場球員有非常好的技術和傳切能力，不停地跑動換位，所以不需要有固定的中鋒存在。

但是左路沒有上熱蘇斯（Gabriel Jesus）而上斯特林，讓人有點摸不著頭緒。雖然斯特林也有他獨特的優勢，比如可以利用速度和盤帶能力在反擊中完成突破。但是，以瓜帥的戰術思路，應該是要主打控球，而不是打反擊。這時候，派上善於逼搶、把握機會更好的熱蘇斯應該更適合。

尤其是斯特林的「快樂足球」，天大的好機會卻常常一腳射到外太空，連一向維護他的瓜帥最近都忍不住棄用他。沒想到在最關鍵的一戰，瓜帥還是啟用斯特林，於是就看到在比賽前十分鐘，斯特林連續錯過幾次射門，曼城也喪失了先馳得點的機會。

瓜帥推動足球戰術的貢獻巨大，他麾下巴薩恐怖的統治力也有目共睹。但離開巴薩後這十年，他率領的拜仁、曼城都是強隊，卻始終無法染指歐冠。讓人不禁懷疑，像他這樣的完美主義者，打造出令人讚嘆的美麗足球；但是否正是過分完美，反而成了偏執，讓他難以再拿歐冠。

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