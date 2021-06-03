賽馬／肯塔基德比冠軍馬染藥？訓練師禁賽

麥地那精神在肯塔基德比奪冠。（路透）

在對肯塔基德比冠軍麥地那精神（Medina Spirit）進行第二次藥物測試後，發現牠對禁藥倍他米松（betamethasone）呈陽性，賽馬場營運公司邱吉爾唐斯（Churchill Downs）2日宣布對訓練師巴弗特（Bob Baffert）禁賽兩年。

巴弗特的禁令將直到2023年賽季，這意味著巴弗特和任何與他所屬賽馬場有關訓練師都被禁止參加接下來兩場肯塔基德比比賽。

邱吉爾唐斯CEO 卡爾斯坦珍（Bill Carstanjen）在宣布禁令時提到巴弗特「一再未能透過藥檢」：「危及馬匹和人類運動員的安全或損害運動完整性的魯莽行為和物質違規是不能被接受的，作為一家公司，我們必須採取措施證明不會容忍此類事件。」「巴弗特的藥檢失敗記錄威脅到公眾對純種賽馬的信心和肯塔基賽馬的聲譽。」

根據聲明，如果在其他賽馬場也被發現有類似違規行為，丘吉爾唐斯保有延長巴弗特禁令的權利。

不過麥地那精神在肯塔基德比拿下冠軍尚未被取消。根據丘吉爾唐斯的說法，該決定由肯塔基賽馬委員會決定，並且仍在等待中。

聲明說：「肯塔基賽馬委員會（KHRC）擁有取消麥地那精神贏得第147屆肯塔基德比大賽冠軍的唯一權力。」「據我們理解，KHRC正在按照其規則和規定完成對此事的調查。」