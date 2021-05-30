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足球／切爾西攻陷曼城 隊史2度勇奪歐冠

編譯林育正／綜合報導
切爾西隊勇奪隊史第二座歐冠。（路透）
切爾西隊勇奪隊史第二座歐冠。（路透）

在葡萄牙波圖的歐洲冠軍聯賽決賽上演英國內戰，切爾西靠著德國進攻中場哈弗茨（Kai Havertz）的進球，以1：0擊敗曼城，奪下隊史第二座歐冠冠軍。

曼城剛奪下英超冠軍，且過去四個球季就奪下三冠，但開賽多次失球遭到切爾西防守反擊威脅。比賽來到第42分鐘，中場芒特（Mason Mount）走地面長傳直塞到前場，哈弗茨控球往外側晃開曼城門將後，輕鬆將球送進空門先馳得點。

到了下半場曼城戰況雪上加霜，主力中場德布勞內（Kevin De Bruyne）與切爾西中後衛魯迪格（Antonio Rudiger）相撞後受傷下場。

本戰雙方射門次數不多，曼城雖然控球率達58%，但全場僅有一次射正，終場哨聲響起切爾西就已1：0帶走冠軍。本戰最佳球員，則是法國防守中場坎特（N`Golo Kante）。他10次搶斷全場第一，且鏟球成功率100%。

切爾西的這一冠，為2012年擊敗德國豪門拜仁慕尼黑後，再次贏得歐冠冠軍。曼城名教頭瓜迪奧拉（Pep Guardiola）則是在2011年帶領巴塞隆納奪冠後，始終無法再下一冠。

本季切爾西雖然位居英超第四，但過去六周兩軍交手三次，卻都由切爾西拿下勝利。切爾西總教練圖赫爾（Thomas Tuchel ）說：「能與大家分享勝利的喜悅真的太棒了，我們真的做到了，你能感覺到我們離冠軍越來越近。球員拿下奪勝的決心，我們鼓勵每一位球員挺身而出，拿出膽是，冒險創造出具威脅的反擊。這是一場肢體碰撞強烈的艱困比賽，只有互助才能獲勝。」

此外，本戰為切爾西替補登場的中場波利西奇（Christian Pulisic），也成為史上第一位在歐冠決賽出賽的美國球員。

哈弗茨替切爾西打進全場唯一一顆進球。（美聯社）
哈弗茨替切爾西打進全場唯一一顆進球。（美聯社）

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