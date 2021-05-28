足球／內馬爾遭Nike解約 真相曝光：他涉性侵員工

(路透)

「為什麼又是你？」全球運動品牌龍頭Nike對《華爾街日報》坦承，去年夏天突然無預警解約合作15年的當家代言人——巴西足球 巨星，內馬爾（Neymar）——是因為內馬爾涉嫌在紐約「性侵Nike員工」，後續卻拒絕配合內部調查，因此在嚴重違悖企業道德守則的狀況下，Nike只能直接終止巴西10號的代言合約。儘管Nike所爆出的性侵醜聞，已是過去兩年來，內馬爾第2起涉入的強暴風波，但內馬爾團隊卻仍堅稱無辜，反控這一切只是又一起「骨肉皮仙人跳」。但已知的事發經過究竟是什麼？內馬爾怎麼又出事？Nike為何又選擇沉默10個月，一直到今天才說明解約背後的控訴原因？

巴西王牌10號 身價破2.7億

現年29歲的內馬爾，是巴西的「王牌10號」，其司職攻擊中場、前鋒，是當今國際足壇最有天賦的攻擊手之一。內馬爾目前效力於法國甲級聯賽的石油豪門「巴黎聖日爾曼隊（PSG），當初他曾在2017年以2億2200歐元(約2億7000萬美元)的超高天價，創下了足球歷史迄今的最高轉隊身價紀錄。

內馬爾在足球場上以「花式炫技」聞名，但卻也因此時常遭受防守球員惡性犯規，於是場上的假摔、誇張倒地翻滾哀嚎、以及真的受傷斷腿的哭泣退場，也成為內馬爾足球生涯反覆重演的惡性循環，是他至今一直無法突破進入「球王級別」的關鍵瓶頸。

在剛結束的法國賽季中，內馬爾與PSG痛失了蟬連3年的法甲聯賽冠軍。目前正在放假的他，預計將返回南美、率領巴西國家隊在6月份參加2021美洲國家盃——誰知在備戰前夕，《華爾街日報》27日卻刊出了獨家報導，揭露並證實內馬爾「再度涉入」了一起重大性侵醜聞。

《華爾街日報》的獨家調查，針對的是2020年8月，內馬爾的頭號贊助商——Nike——突然在無預警也無說明的狀況下，突然宣布「即刻解約內馬爾」、提前終止尚有8年的高額贊助合約。

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13年獨家贊助商 卻無預警分手

由於內馬爾從13歲出道開始，Nike就一直是他最重要的獨家贊助商；在內馬爾成為巴西10號球衣的持有者後，Nike更是把他拱為國際看板的一級人物，是繼葡萄牙的C羅之後，Nike在全球市場持有的「二號足球旗幟」——正因如此，Nike去年的突然解約，也讓各方球迷、贊助商、公關單位感到極度不解又錯愕。

面對Nike的突然解約，內馬爾團隊也非常乾脆的接受分手，並在兩個星期內改與Puma簽下新約；但過程中到底與Nike發生了什麼事？內馬爾只低調表示：「雙方分手自然是因為各自的商業考量。」

一直到《華爾街日報》取得內部文件、並取得Nike高層的親口證實後，外界才終於在本周四確認：

「Nike之所以『必須』與內馬爾解約，是因為內馬爾涉嫌在2016年6月2日性侵、強迫一名Nike員工口交未遂...但內馬爾卻拒絕配合內部調查，這才促使Nike斬立決。」

女員工控訴 內馬爾酒醉逼口交

Nike內部報告表示，投訴Neymar涉嫌性侵的女性員工Ｘ，至今仍服務於Nike集團。事情發生的背景是在2016年的5月底～6月初，仍效力於西甲豪門巴塞隆納的內馬爾，在賽季結束後被Nike安排赴美宣傳，並在紐約與旗下子品牌「Jordan」一起聯名合作。

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當時內馬爾在紐約大受歡迎，除了各種走秀行程滿檔外，還與籃球傳奇喬丹（Michael Jordan）同台登場；而受害的Nike員工X，當是則負責全程隨身處理內馬爾與其同行團隊的行程事務，一直到2020年6月2日清晨事情變調為止。

根據Nike的內部報告說法，員工Ｘ的回憶控訴如下：當時內馬爾的紐約之行已接近尾聲，為了慶祝兩週宣傳大獲成功，Nike特別包下了曼哈頓的高級夜總會Up & Down舉辦慶功派對。結果喝個爛醉的內馬爾突然說自己不勝酒力，要求Nike兩名女員工扶他回房間。

兩人扶他回房後，其中一人突然因故離去，留下女員工Ｘ與內馬爾短暫獨處。誰知失控的內馬爾卻突然脫下褲子，大聲要求員工Ｘ「為他口交」。被害者的控訴證詞顯示：

「內馬爾當時不僅有肢體動作意圖強迫被害者就範，當被害者逃出房門後，下身赤裸的內馬爾竟然『下空』衝到走廊上，想要把被害者拖回房間....」

雖然內馬爾的酒後惡行並沒有得逞、屬未遂事件，內部報告也暗示不排除「內馬爾是酒後亂性一時失控」，但被害者事後卻有向Nike同事、長官回報此案。唯內馬爾的美國行程隨即結束，全案也就成為部門秘密而不了了之。

原本不了了之 沒想到又有模特控訴

直到2018年初，好萊塢爆發「哈維溫斯坦性侵案」引發全美的 #MeToo 風潮，作為業界龍頭的Nike也順應社會要求而發起了「內部性平總檢討」，以員工匿名報案的方式，試圖了解並修正集團內是否存在的「潛規則」與「職場性侵」問題——直到此時，重新申訴的員工Ｘ的證詞，才終於正式傳到Nike人資部總管與最高層的報告裡。

與一般的「吃案想像」不太一樣，Nike在收到舉發後，確實開始重新評估內馬爾的狀況。這一方面是內馬爾本就花名在外，二方面也是Nike對於王牌贊助合約的形象風險評估。但由於事件牽扯敏感，要重新回追2016年的事發證據也有一定難度，因此後續的處理卻也難免陳腐地陷入Nike行政公文堆裡。

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殊不知到了2019年6月，內馬爾卻又遭遇了另一起性侵醜聞——一名巴西模特兒特琳達德（Najila Trindade），公開在社群網路上指控內馬爾在巴黎酒店裡對自己「暴力性侵」，並試圖用酒精與暴力來控制自己。全案後來被女方在巴西報警，內馬爾的職業生涯瞬時岌岌可危。

然而特琳達德性侵案很快地就陷入了肥皂劇式的混亂轉折，內馬爾的經紀人——同時也是他的爸爸——公開反控該名模特兒是「仙人跳陷阱」，內馬爾與他發生性行為為真，但卻是女方主動投懷送抱的粉絲引誘，並出示了兩人的通聯紀錄，反控對方是設局陰謀、自導自演，

「一切都是為了利用內馬爾出名騙錢！」

惡女仙人跳疑雲 卻成了蝴蝶效應

特琳達德案隨後開始抹黑大亂鬥，兩派網友不斷發動輿論戰，指控內馬爾者強調巴西球星一直以來就是這副放蕩德性，支持內馬爾者則開始起底特琳達德「在圈內本就有惡女蕩婦」之名，本回更被抓到有仙人跳取財的證據——最後，巴西法院很快地就以「證據不足」撤銷了對內馬爾的性侵告訴；至於報警的特琳達德反而被檢警回控「偽證罪」、「誣告罪」與「詐欺罪」，全案的輿論風向自此定調為「內馬爾重獲清白」。

但後續較沒有得到關注的是，雖然特琳達德被輿論譴責為「仙人跳女」而被回頭控罪，但幾項詐欺或誣告罪名，最後都也是不起訴結案。至今，特琳達德仍堅持「內馬爾是暴力性侵犯」的控訴，但究竟誰真誰假？卻是難以翻案。

「但特琳達德案的性侵風暴，卻如同蝴蝶效應一般地重新啟動了Nike內部對內馬爾的性侵調查。」獨家取得內部資料的《華爾街日報》如此表示：「因為員工Ｘ在看到新聞後，反過頭來質問Nike人資部：『所以後來公司決定要如何處理我的舉報控訴？』」

「我們原本以為你只是要回報，沒有要追究內馬爾的意思...。」被自家員工質問的Nike，起初匆忙而尷尬地表示：因為＃MeToo 舉報系統有隱私保護限制，因此公司才會以為員工並無打算對內馬爾究責。但既然當事人都已經重新詢問並直接表達追究意願，Nike也才緊急啟動內部調查機制，並委任專業的法律事務所發動「獨立調查」。

雖然2016年的事發證據，到2019年夏天已經難以蒐證，但Nike委任的獨立調查團隊仍重新搜集了各方相關人的證詞，經由員工說法的交叉比對，確認了員工Ｘ的控訴並非即興捏造的假爆料，而是在2016年事發隔天就有與同事、主管多次回報的紀錄。

在確定員工說法之後，Nike也要求內馬爾團隊配合獨立調查團的「查核訪談」，試圖以此釐清舊案真相——不料，內馬爾的爸爸與經紀團隊卻極為憤怒，不僅處處刁難、質疑Nike的內調動機，內馬爾本人也「極度不配合」，完全拒絕回應調查團隊。

Nike當時為何不講清楚 突來回馬槍？

於是在內馬爾故意杯葛調查的狀態下，Nike方面也只能緊急斷尾，當機立斷地在2020年8月與內馬爾公開解約。在Nike事後強調，雖然無法證明2016年的那一夜內馬爾是否真的有性侵意圖，但內馬爾對於內部調查的不合作態度卻已嚴重違反了Nike的企業倫理與品牌道德，「這才是我們無法繼續與之合作的原因。」

「與Nike解約完全就是商業考量，其他的控訴我們一律認為是惡意抹黑或『仙人跳』！」

面對《華爾街日報》的報導控訴，內馬爾團隊也憤怒地發出聲明回擊，儘管Nike隨後也向《法新社》、《紐約時報》證實了報導為真；至於解約後馬上簽走內馬爾當看板代言人的Puma，則拒絕對相關報導表示意見。

但為什麼Nike解約後的第一時間不講清楚，卻等到10個月後突然來記「回馬槍」呢？相關質疑Nike雖未說明，但媒體界卻認為有二大主因：（1）內馬爾與Nike的贊助合作長達15年，要達成乾淨的斷尾程序、避免醜聞回燒Nike品牌形象，仍需要一段清理時間；（2）員工Ｘ在內部會報上，曾明白地要求「Nike總公司應該公開解釋與內馬爾的問題，否則沉默解約與吃案隱忍究竟又差在哪裡？」因此也無法排除Nike的內部性平舉報機制，仍是擠牙膏式地拖延苟且。

不過尷尬的是，雖然再陷性侵醜聞的內馬爾，已不再是Nike的代言人，但他所效力的職業球隊PSG、王牌領軍的巴西國家隊，卻都身披Nike設計的球衣制服，是Nike在足球界的「一級贊助投資」。因此就算公開揭穿翻臉真相作為自清，在第二次性醜聞浮上檯面的同時，內馬爾仍將在即將到來的美洲賽場上身披Nike給巴西隊的「黃衫10號」，繼續這種相看兩厭的醜聞矛盾。