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足球專欄／闊別6年 本澤馬憑什麼回法國隊？

易起民
本澤馬睽違六年重回法國國家隊。（歐新社）
本澤馬睽違六年重回法國國家隊。（歐新社）

睽違六年，皇馬前鋒本澤馬（Karim Benzema）再度入選法國國家隊，征戰今年歐洲杯。這六年間，本澤馬替皇馬拿下三座歐冠，但最讓他遺憾的是，2020年世界杯法國隊捧起金杯，而他只能在家看電視。

這一切，都起因於一樁醜聞。2015年，本澤馬從朋友處得知了國家隊隊友瓦爾布埃納（Mathieu Valbuena）的一段性愛視頻，於是他找到了瓦爾布埃納，建議他付錢了事。對本澤馬來說，他只是好意提醒隊友；但對瓦爾布埃納而言，自己被人給賣了。事情曝光後，本澤馬被國家隊開除，同時遭控敲詐勒索，官司至今還未終結。

2020年世界杯，法國隊鋒線有吉魯（Olivier Giroud）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、格列茲曼（Antoine Griezmann），中場則有博格巴（Paul Pogba），星光熠熠的陣容，卻打著保守的防守反擊，一路過關斬將拿下冠軍。

不過，身為世界冠軍上次的戰術早已被各國摸透，而且吉魯進球效率不佳，少有上場機會；格列茲曼轉會巴薩，已不像兩年前那麼耀眼。法國隊想稱霸歐洲杯，主教練德尚（Didier Deschamps）勢必得拿出點不一樣的東西。此時，本澤馬的表現，讓人很難忽視他的存在。

本賽季，33歲的本澤馬為皇馬出賽45場，打入30球9助攻。C羅（Cristiano Ronaldo）在皇馬時，本澤馬是最強僚機；C羅離開皇馬後，本澤馬是最強攻城槌，三個賽季打進85球、28助攻，兩項數據都是全隊最高。

他與傳統中鋒不同，經常後撤到中場幫助皮球過渡，或拉邊為隊友製造空檔，同時又有很好的身材和頭球能力。相較於吉魯的作用單一，法國隊由本澤馬擔任主力中鋒能擔任支點，更好地發揮姆巴配、科曼（Kingsley Coman）的速度優勢；陣地戰時，也能夠穿針引線，打出巧妙的配合。

對於本澤馬的回歸，不僅法國民眾期待，連總統馬克宏（Emmanuel Macron）都表示歡迎。雖然有媒體質疑，上次世界杯，本澤馬缺席法國奪冠；這次歐洲杯，本澤馬出席如果法國隊沒拿下冠軍，這口「黑鍋」是否就該本澤馬來扛呢？不過本澤馬本人並不擔心，因為他很有信心幫助法國隊奪冠。

C羅 馬克宏

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