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足球／回里斯本競技？C羅貼文謝球迷 離開尤文傳言四起

體育新聞組╱合報導
C羅在尤文還剩下一年合約，但許多人猜測他可能會離開。（取自C羅Instagram）
C羅在尤文還剩下一年合約，但許多人猜測他可能會離開。（取自C羅Instagram）

C羅（Cristiano Ronaldo）在Instagram貼文感謝球迷參與這段旅程，讓人對他在尤文圖斯的前景提出疑問。

C羅在尤文還剩下一年合約，近幾個月來由於他表現不佳而遭到抨擊，許多人猜測他可能會離開。

在尤文於歐冠聯賽16強遭淘汰，且連續9年稱霸義甲聯賽（Serie A）因國際米蘭而告終後，36歲的C羅備受批評。

尤文贏得今年義大利杯冠軍，而C羅以29顆進球數在義甲聯賽射手榜封冠；並成為唯一在英超聯賽、西甲聯賽和義甲聯賽中都獲得得分王的球員。

C羅意外地在尤文本賽季最後一場比賽未先發，尤文以4-1取勝博洛尼亞（Bologna），確保以第四名資格參加下個賽季的歐冠聯賽。比賽結束後，C羅在Instagram上發布一張手指放在嘴唇上「噓」的照片向批評家們傳達訊息。

幾個小時後，C羅撰文回顧了這個賽季和在尤文圖斯的種種。文末寫道：「感謝參與這趟旅程的每個人！我們同在一起！」

C羅被傳言可能重回里斯本競技俱樂部（Sporting Lisbon），這是他職涯首支球隊。里斯本競技主席瓦蘭達斯（Frederico Varandas）希望C羅有朝一日能夠重返俱樂部，但要等到他尤文的合同到期後再說。

但是，C羅的經紀人排除了重返該俱樂部的可能性。

C羅 義甲 義大利

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