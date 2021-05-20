足球專欄／席丹不幹了？銀河艦隊誰來掌舵

席丹可能求去。（歐新社）

西甲 聯賽冠軍競爭激烈，積分榜上馬競以2分領先皇馬，如果最後一輪順利取勝，「床單軍團」將如願捧回冠軍獎杯。除了冠軍爭奪之外，皇馬主帥席丹（Zinedine Zidane）的去留問題，也是一周來足壇關注的焦點。

媒體傳言，席丹將在賽季後辭職，這也將是他第二次「開除」皇馬。傳統上，皇馬總教練的壓力山大，只要當賽季「四大皆空」，未能在歐冠、聯賽、國王杯中取得任何冠軍，即使過去戰績再輝煌也會被炒魷魚。

不過，席丹是個例外。席丹執掌皇馬的五年間，已拿下歐冠三連霸、兩座聯賽冠軍，大大小小總共11座獎杯，成為皇馬執教時間第二長、獲得獎杯第二多的教練。今年在沒有引援，並遭受空前的傷兵潮下，皇馬能闖進歐冠四強，聯賽拚到最後一場仍有奪冠機會已實屬難得。

據媒體報導，皇馬從上到下都非常希望他留下來，連主席也公開表示支持席丹留任。

席丹為什麼想離開皇馬呢？筆者分析有以下幾點原因：首先，擔任皇馬主帥的壓力和工作量非常大，對於早已名利雙收的席丹來說，可能希望休息一陣子；第二，今年初皇馬陷入低潮，剛好席丹又因新冠遭隔離，期間外界換帥的謠言四起，讓向來愛在記者會「打太極」的席丹，也忍不住在媒體前發怒。

第三，上一次席丹辭職的說詞是，「球隊已難更上一層樓」。如今皇馬面臨財政困難、核心球員老化、新王牌引援不確定等多重考驗，下賽季想進步確實難上加難；最後，下賽季清洗老將、重建球隊是皇馬當務之急，這對一向力挺老將的席丹在情感上很難接受。

至於繼任的人選，目前勞爾（Raúl）和阿萊格里（Massimiliano Allegri）呼聲最高。「指環王」勞爾代表皇馬的「隊魂」，他與席丹同為銀河一期的隊友，這兩年帶皇馬二隊打得有聲有色，許多人期待他能再創輝煌，寫下名宿執教的新傳奇。

阿萊格里則是傳統的義大利 「戰術大師」，曾率尤文圖斯兩度殺進歐冠決賽，最擅長「看菜下飯」。如今皇馬將進行重建，找阿萊格里這種外部的名帥，既能保障戰績，又能在換血時沒有人情包袱，不失為不錯的選擇。