我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

足球專欄／席丹不幹了？銀河艦隊誰來掌舵

易起民
席丹可能求去。（歐新社）
席丹可能求去。（歐新社）

西甲聯賽冠軍競爭激烈，積分榜上馬競以2分領先皇馬，如果最後一輪順利取勝，「床單軍團」將如願捧回冠軍獎杯。除了冠軍爭奪之外，皇馬主帥席丹（Zinedine Zidane）的去留問題，也是一周來足壇關注的焦點。

媒體傳言，席丹將在賽季後辭職，這也將是他第二次「開除」皇馬。傳統上，皇馬總教練的壓力山大，只要當賽季「四大皆空」，未能在歐冠、聯賽、國王杯中取得任何冠軍，即使過去戰績再輝煌也會被炒魷魚。

不過，席丹是個例外。席丹執掌皇馬的五年間，已拿下歐冠三連霸、兩座聯賽冠軍，大大小小總共11座獎杯，成為皇馬執教時間第二長、獲得獎杯第二多的教練。今年在沒有引援，並遭受空前的傷兵潮下，皇馬能闖進歐冠四強，聯賽拚到最後一場仍有奪冠機會已實屬難得。

據媒體報導，皇馬從上到下都非常希望他留下來，連主席也公開表示支持席丹留任。

席丹為什麼想離開皇馬呢？筆者分析有以下幾點原因：首先，擔任皇馬主帥的壓力和工作量非常大，對於早已名利雙收的席丹來說，可能希望休息一陣子；第二，今年初皇馬陷入低潮，剛好席丹又因新冠遭隔離，期間外界換帥的謠言四起，讓向來愛在記者會「打太極」的席丹，也忍不住在媒體前發怒。

第三，上一次席丹辭職的說詞是，「球隊已難更上一層樓」。如今皇馬面臨財政困難、核心球員老化、新王牌引援不確定等多重考驗，下賽季想進步確實難上加難；最後，下賽季清洗老將、重建球隊是皇馬當務之急，這對一向力挺老將的席丹在情感上很難接受。

至於繼任的人選，目前勞爾（Raúl）和阿萊格里（Massimiliano Allegri）呼聲最高。「指環王」勞爾代表皇馬的「隊魂」，他與席丹同為銀河一期的隊友，這兩年帶皇馬二隊打得有聲有色，許多人期待他能再創輝煌，寫下名宿執教的新傳奇。

阿萊格里則是傳統的義大利「戰術大師」，曾率尤文圖斯兩度殺進歐冠決賽，最擅長「看菜下飯」。如今皇馬將進行重建，找阿萊格里這種外部的名帥，既能保障戰績，又能在換血時沒有人情包袱，不失為不錯的選擇。

義大利 西甲

上一則

場邊人語／一步之遙 要是不要

下一則

MLB／大谷找張育成說笑 話題竟是「他」

延伸閱讀

首屆「淘大盃」足球錦標賽5/23法拉盛舉行

首屆「淘大盃」足球錦標賽5/23法拉盛舉行
球季結束將辭皇馬總教練？ 席丹否認

球季結束將辭皇馬總教練？ 席丹否認
足球╱英格蘭足總盃 萊斯特城奪冠

足球╱英格蘭足總盃 萊斯特城奪冠
足球／席丹傳下周賽季結束後 辭去皇馬總教練

足球／席丹傳下周賽季結束後 辭去皇馬總教練

熱門新聞

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列家人跟她的合照，其中一張幾近全裸倒立為10個月大兒子哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但普萊特並未退縮或撤照。（取材自Instagram／@torahbright）

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

2021-05-18 08:47
布萊恩的大女兒替爸爸穿上名人堂夾克，左為遺孀凡妮莎。(Getty Images)

布萊恩入選NBA名人堂 大女兒替他穿上橘外套

2021-05-15 08:37
林書豪苦無機會，想重返NBA已成空。（取材自微博）

真告別NBA？林書豪：夢碎了…但沒留遺憾

2021-05-19 21:42
林書豪。（取材自微博）

回NBA夢碎 林書豪：我只需要一份10天短約

2021-05-18 21:13
擔任門將的佩特森日前在半場秀出一記射門，驚豔全場。（取材自推特）

影／超美守門員半場開球 直直飛去竟「破門得分」啦

2021-05-16 08:44
林書豪。（取材自微博）

NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我

2021-05-13 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在