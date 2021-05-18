奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列家人跟她的合照，其中一張幾近全裸倒立為10個月大兒子哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但普萊特並未退縮或撤照。（取材自Instagram／@torahbright）

澳洲 女子單板滑雪 運動員布萊特（Torah Bright）母親節 上社群媒體貼出一系列自己跟家人的合照，其中一張裸體倒立為10個月大兒子佛羅（Flow）哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但布萊特並未退縮或撤照，還反過來呼籲其他媽媽「擁抱我們的古怪（quirkiness）」。

布萊特是澳洲最成功的冬季奧運選手之一，分別在2010年與2014年獲得冬奧單板滑雪女子U型場地賽金牌與銀牌。她選在母親節貼出這些照片，寫道「身為人母釋放我內心的某些東西…我為現在與未來的所有母親祈禱，讓她們得到傾聽。受到尊敬。尊重與鼓勵相信她們的直覺」。

在布萊特貼出的一張照片中，裸體倒立哺乳照可說是毀譽參半，有網友開玩笑稱「現在可是均衡飲食」、「隨時隨地哺乳」與「了不起的熊媽媽，愛她」。不過，也有同為媽媽的網友批評，一位網友就指出，「這並非全關乎你的愛，就正常餵妳的孩子啦」，另一位網友更指教道「我不是說照片不美啦，哺乳是媽媽跟孩子之間的事情。這就太過分了。不是倒立看著那孩子如何因喜歡而將嘴對準正確位置」。

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列自己跟家人的合照。（取材自Instagram／@torahbright）

布萊特後來在Instagram限時動態表示，貼照不是為了討讚，一些批判的回文讓她失望與傷心，直指所有人的育幼方式都不一樣，也無關對錯，「母性是純潔的，我現在才認為自己是一個神奇的女人，因為我已跟妳們加入神聖的母親俱樂部，就只尊重所有的母親」。她寫道，「在我的世界，母親應該是彼此的啦啦隊長（這就夠難了）。擁抱我們的古怪，在每一個該X的事情找到快樂，這就是母性」。

布萊特也在限時動態開頭幽默地補上「免責聲明」，指「這不是一個可持續的哺乳方法」。