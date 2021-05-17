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影／「車立起來翻好幾圈」俄拉力賽出車禍 險撞死觀眾

體育新聞組／綜合報導
近期在俄羅斯舉辦的一場拉力賽發生嚴重車禍，車手Oleg Lozinsky在一次高速過彎中失誤，導致整台駕車在空中翻覆了數圈。（影片截圖）
近期在俄羅斯舉辦的一場拉力賽發生嚴重車禍，車手Oleg Lozinsky在一次高速過彎中失誤，導致整台駕車在空中翻覆了數圈。（影片截圖）

近期在俄羅斯舉辦的一場拉力賽發生嚴重車禍，車手Oleg Lozinsky在一次高速過彎中失誤，導致整台駕車在空中翻覆了數圈，然而驚悚的是，事件發生當下由於賽道無護網，與觀眾僅距幾釐米之差，差點釀成悲劇。

這場拉力賽舉辦在俄羅斯的「野餐」地區，Lozinsky駕駛著福斯的Golf車系狂飆，不料卻誤判了前方的急轉彎，他下意識打滿方向盤導致輪胎打滑，接著就是在空中數圈的翻轉落地，而在旁的觀眾也拍下了這一切。

事後雖然僅有駕駛Lozinsky有輕微的腦震盪，一旁的觀眾皆沒有受傷，但也對賽事主辦方提出了質疑，他在網路上分享了當時觀眾聚集區與賽道的畫面表示：「我們必須問問主辦方為什麼沒有在賽道旁設置任何安全措施」、「那些人們就在旁邊，當時根本沒有時間讓他們反應，我很感謝沒有人因此受傷」。

俄羅斯 車禍

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