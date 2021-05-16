影／超美守門員半場開球 直直飛去竟「破門得分」啦

擔任門將的佩特森日前在半場秀出一記射門，驚豔全場。（取材自推特）

瑞典 女子足球 聯賽上，13日出現了超級神奇的進球，擔任門將的佩特森（Guro Pettersen）在半場秀出一記射門，球不偏不倚越過守門員頭頂，幾乎是要擊中門框上緣的情況下進球，但可惜這記驚奇射門仍無法幫助球隊取勝。

Wow! Piteås målvakt Guro Pettersen slog till med en galen frispark från halva plan i mötet med Linköping 💥



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瑞典女子足球聯賽共有12支球隊，在皮特奧對決林雪坪的賽事上，效力於皮特奧的挪威門將佩特森，在球隊陷入2：4落後的情況下在半場開自由球，場上球員無不認為佩特森將以送出助攻為目標，沒想到她大腳一開，球卻一路衝向球門，就算林雪坪的守門員伸長了手仍搆不到球，佩特森因此射門得分。

不過這記進球對於皮特奧來說太晚了，最終裁判也在幾分鐘後吹停比賽，林雪坪仍以4：3帶走勝利，繼續保有聯盟前3的歐冠資格，而功虧一簣的皮特奧，仍是在降級區當中苦苦掙扎。

雖然球隊沒奪勝，但影片一出立刻全球瘋傳，佩特森的「驚天一腳」讓網友直呼「不可思議」、「她怎麼辦到的」。