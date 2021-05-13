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運動員收入榜…麥葛瑞格最會賺 梅西、C羅緊追在後

體育新聞組／綜合報導
麥葛瑞格是富比世收入最高職業運動員。（美聯社）
麥葛瑞格是富比世收入最高職業運動員。（美聯社）

過去一年大多數職業運動暫時中斷，但32歲的愛爾蘭終極格鬥（UFC）選手麥葛瑞格（Conor McGregor）還是有辦法賺錢。根據「富比世」排名，他在過去12個月賺進1.8億元，成為全球收入最高的職業運動員。

麥葛瑞格榮膺這個頭銜主要歸功於他的威士忌業務，他將自創的Proper 12號威士忌作價6億元賣給Proximo Spirits，富比世評估他因此獲利1.5億元。再加上其他代言以及1月與波提耶（Dustin Poirier）對戰賺進的2200萬元，富比世估計麥葛瑞格賺進1.8億元。

富比世指出，麥葛瑞格在經紀公司八方環球（Octagon）合約之外至少賺進1.58億元。費德勒（Roger Federer）和老虎伍茲（Tiger Woods）是僅有能在本業之外賺進至少7000萬元的運動員。

在麥葛瑞格之後，足球巨星梅西（Lionel Messi）排名第二，收入1.3億元。富比世評估梅西在球場上賺進9700萬元，與麥葛瑞格靠業外收入截然不同。緊隨之後的是C羅（Cristiano Ronaldo），賺進1.2億元。

達拉斯牛仔隊四分衛普雷斯科特（Dak Prescott）排名第四，收入1億750億元。普雷斯科特本賽季大多時間都被列在傷兵名單中，但3月時簽下4年1.6億元續約。而且作為牛仔隊四分衛，普雷斯科特有許多代言商機，富比世估計有1000萬元。

詹姆斯（LeBron James）排在普雷斯科特之後。這位洛杉磯湖人隊巨星賺進9650萬元。像麥葛瑞格一樣，詹姆斯的主要收入也靠業外，富比世估計他靠代言賺進6500萬元。

富比世 梅西 C羅

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