足球專欄／菜鳥名宿執教 豪門打什麼算盤？

皮爾洛執教尤文圖斯成績並不理想。（路透）

近年來，足壇豪門選擇沒有執教經驗的球隊名宿掌舵，已蔚為風潮。這種看似大膽的作法有以下幾點好處：

首先，名宿在球迷心中有崇高的地位，能鼓舞球員士氣，凝聚球迷支持；第二，球員都是教練的小老弟，更好管理更衣室；第三，當市場上沒有好教練、前任教練季中被炒魷魚時，名宿可扮演過渡人選。如今賽季即將結束，正好來盤點一下名宿執教的成績如何。

1.席丹——皇馬

作為第一代「銀河艦隊」一員，席丹（Zinedine Zidane）在2016年半途接手球隊，隨即展開他神奇的執教生涯，率領皇馬拿下歐冠三連霸，並在2018年功成身退。2019年，皇馬敦請他再次出山，隔年拿下西甲 冠軍。今年，皇馬在歐冠挺進四強，聯賽還在爭冠行列，傷兵滿營下實屬難得。

2.皮爾洛——尤文圖斯

中場大師皮爾洛（Andrea Pirlo）僅帶過10天青年隊就執教尤文，果然驗證了即使是航空母艦讓菜鳥掌舵也會翻船。今年在國際米蘭強勢進擊下，尤文將義甲 九連霸的寶座拱手讓人，甚至還要為保住前四名、確保明年歐冠席次而苦苦掙扎。

3.索爾斯克雅——曼聯

紅魔昔日的超級替補，索爾斯克雅（Ole Gunnar Solskjær）回曼聯時已不算菜鳥教頭，他曾在挪威聯賽執教了三季，拿下兩個冠軍。他接手穆里尼奧（José Mourinho）留下混亂的球隊，立刻撥亂反正，尤其是對青訓球員的重用，更是獲得球迷支持，這兩年都至少保住前四，本季更排名第二。

4.蘭帕德——切爾西

為藍軍捧起歐冠的功臣，上季蘭帕德（Frank Lampard）在球隊遭受轉會禁令及王牌出走時挺身而出，率領一批青年軍殺進前四。沒有想到，今年在2億歐元的引援之下，戰績反而下滑而遭到開除。而切爾西在新教練圖赫爾（Thomas Tuchel）的率領下，不但聯賽擠進前四，更闖進了歐冠決賽，有機會捧起隊史第二座歐冠獎杯。

5.阿爾特塔——阿森納

阿爾特塔（Mikel Arteta）一退役就展現執教的企圖心，拜師瓜迪歐拉（Pep Guardiola）學習。但「後溫格（Arsène Wenger）」時代，阿森納的墜落已不是僅僅靠教練就可以挽救，上季的足總杯冠軍或許是最後餘暉。