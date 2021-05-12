足球／曼城有教頭瓜迪奧拉 後段班照樣英超封王

曼城在總教頭瓜迪奧拉帶領下， 奪得英超聯賽冠軍。（路透）

每個英超 聯賽球隊在本賽季開始時都一樣，面臨各種非典型挑戰。但只有「藍月亮」曼城（Manchester City）證明了，有瓜迪奧拉（Pep Guardiola）當總教頭就是不一樣。

在多年對手曼聯（Manchester United）於主場敗給萊斯特城（Leicester City）後，曼城提前贏得第5個英超聯賽冠軍。

上周末對陣切爾西隊敗北，加上緊追其後的曼聯踢贏阿斯頓維拉（Aston Villa），讓曼城無法提前封王。但最終在對陣利物浦開賽前確定英超聯賽封王，因為索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）執教的曼聯在調整10名先發陣容後，以2：1敗給萊斯特城。

曼城在瓜迪歐拉領軍下贏得3次英超聯賽冠軍和8項主要賽事獎杯。瓜總去年簽下2年新約，在2023年前將留在曼城。

曼城提前拿下英超聯賽冠軍。（歐新社）

曼城季初表現並不起眼，在前13場聯賽只贏了5場，直到12月幾乎只能排在後段班。因此它的封王創下英超史上逆轉奪冠紀錄，在聖誕節 時排名第8位，成為英超奪冠賽季聖誕排名最低的球隊；同時也是1981-82年聖誕排名第12位的利物浦之後，英格蘭聯賽奪冠賽季聖誕排名最低的球隊。

但是在主場與西布朗隊（West Brom）1-1踢平後，這種糟糕的狀態突然終結了。之後在各主要賽事取得驚人的21連勝，包括英超聯賽的15連勝，在積分表上擁有12分的領先優勢，直到3月以2：0敗給曼聯才結束。

即使大鳥慢啼，但曼城在球場上所有關鍵指標均處於領先地位。它們的控球和高壓防守也無與倫比，在進攻三區（attacking third）完成的傳球和防守回攻次數超過任何其他球隊。

曼城英超封王，球迷欣喜若狂。（路透）

曼城本賽季最引人注目的戰術之一就是場上總是沒有公認的前鋒。

的確，它們在英超聯賽中的頭號得分手是中場球員京多安（Ilkay Gundogan），其次是邊鋒馬赫雷斯（Riyad Mahrez）和斯特林（Raheem Sterling）。

事實上，瓜迪歐拉本賽季有12場聯賽沒有讓熱蘇斯（Gabriel Jesus）或阿奎羅（Sergio Aguero）先發，卻仍能較兩人之一或一齊先發而得到更多分數。

曼城本賽季仍繼續爭取三冠王榮銜。之前已以1：0擊敗熱刺而贏得英格蘭聯賽（Carabao Cup）冠軍，現在再加上英超聯賽冠軍頭銜。5月29日曼城將在隊史首度打入決賽的歐冠聯賽中對上切爾西，期望以拿下俱樂部第一個歐冠聯賽冠軍來結束這個賽季。