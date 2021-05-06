足球專欄／「壕」門蛻變豪門？大巴黎缺領袖

內馬爾（左）雖然個人能力超群，但缺乏領導力。（歐新社）

歐冠四強上演「石油 德比」，次回合由曼城2：0擊敗巴黎聖日爾曼，總比分4：1淘汰對手。賽前姆巴佩（Kylian Mbappe）受傷，現場又下起冰霰，對於大巴黎來說是雪上加霜。但是在逆境下缺乏一個能穩住全隊的「領袖」，才是他們在歐冠無法突破的致命傷。

由於1：2落後又缺少姆巴佩，大巴黎主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）用伊卡爾迪（Mauro Icardi）頂上中鋒，內馬爾（Neymar Jr.）、迪馬利亞（Angel Di Maria）在身後支援，企圖透過高位逼搶曼城的兩個後腰，斷球後打反擊。

可惜這個戰術並不成功，由於伊卡爾迪並沒有姆巴佩的速度和跑位意識，他比較像傳統的中鋒，要等隊友傳球。所以當大巴黎中場斷球後，內馬爾和迪馬利亞得靠自己的個人能力推進，而非像之前那樣，直接長傳找姆巴佩。

同時，中場過於壓上去絞殺曼城拿球的球員，大巴黎後場就顯得勢單力薄。第一個掉球就是曼城守門員直接大腳長傳，精準地找到津琴科（Oleksandr Zinchenko），此時，大巴黎四名後衛要面對曼城四名進攻球員，躲得掉德布勞內（Kevin De Bruyne）的第一腳射門，躲不掉第二腳馬赫雷斯（Riyad Mahrez）的補射。

丟球後大巴黎球員的心態動搖了，一方面是比分拉開到了兩分，另一方面是該繼續維持逼搶或改為穩健的打法？戰術的不統一讓球員進退無法一致。看到隊友指望不上，內馬爾開啟了「單幹」模式：不斷向隊友要球，拿到球就一個人向前衝，也不會傳球，直到被對方犯規放倒；防守時則毛毛躁躁，隨意放鏟。

反觀曼城打得井井有條，瓜迪歐拉（Pep Guardiola）的「無鋒陣」玩得愈來愈溜，前場的馬赫雷斯、德布勞內、貝納多席爾瓦（Bernardo Silva）、福登（Phil Foden）速度技術兼備，彼此間跑位、傳球、終結都配合得十分流暢，防守時又能夠全體撤防形成人數優勢。後場的迪亞斯（Ruben Dias）不但封鎖了內馬爾、讓伊卡爾迪隱身，更多次「堵槍眼」將對手射門拒於門外。

下半場，曼城用一次教科書式的快速反擊再度破門，大巴黎球員的心態也徹底崩了。幾分鐘後，迪馬利亞故意踩踏對手直接紅牌罰下，正式宣告剩下的20多分鐘只是垃圾時間。

這場土豪對決，曼城取得完勝，可見從土豪要進化到真正的豪門，除了買好球員外，圍繞「主心骨」建隊才是關鍵。主心骨可以是教練或球員，像曼城就是以主教練瓜迪歐拉為核心；大巴黎買來了內馬爾，也是希望他能扛起「帶頭大哥」的角色率領球隊奪冠，可惜球員的性格和自覺似乎還撐不起球隊。