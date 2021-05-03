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英超／不滿老闆「吸血」 曼聯球迷占領球場

編譯林育正／綜合報導
曼聯球迷對美國老闆格雷澤家族的不滿徹底爆發，舉起布條抗議。（路透）
曼聯球迷對美國老闆格雷澤家族的不滿徹底爆發，舉起布條抗議。（路透）

英超曼聯隊球迷不滿美國老闆格雷澤（Glazer）家族經營不善，於1日在球隊下榻飯店與主場老特拉福球場（Old Trafford）發起抗議，現場爆竹與煙霧彈連發煙硝四起，甚至有兩名警察受傷，數百名球迷衝進場內，導致曼聯與利物浦之戰不得不延賽。

美國體壇大亨格雷澤（Malcolm Glazer）於2005年入主曼聯，2014年逝世後球隊交由兒子艾弗蘭（Avram）與喬伊（Joel）共同擔任主席。

不會球迷對格雷澤家族的經營方式感到不滿，認為球團不論在場上與場下的投資，未能與同城宿敵曼城與利物浦競爭；加上日前歐洲超級聯賽風波，更使球迷怒火中燒。日前喬伊被任命為歐洲超級聯賽副主席，但隨後發布公開信向球迷致歉。

儘管如此，許多球迷仍對曼聯成為歐洲超級聯賽創始班底球隊感到不滿。球迷不僅殺進球場燃放煙霧彈與爆竹，也包為球隊下榻的羅瑞飯店（The Lowry Hotel）。

曼聯支持者信託（The Manchester United Supporters Trust）表示，該日的行為是「格雷澤家族購入球隊16年來，球迷累積的不滿」所造成，「在這段時間老闆從俱樂部抽走10億英鎊，我們卻見證球隊不論在場上或場下，都走向衰敗。」

曼聯球迷闖入球場，造成比賽延期。（路透）
曼聯球迷闖入球場，造成比賽延期。（路透）

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