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台灣百歲爺爺打羽球逾40年 獲金氏紀錄認證了

記者喻文玟／台中報導
台中百歳爺爺林友茂（右二）打羽毛球超過40年，成為全台首位榮獲金氏世界紀錄「全球最年長羽球選手」認證的長者。（圖：台中市社會局提供）
台中百歳爺爺林友茂（右二）打羽毛球超過40年，成為全台首位榮獲金氏世界紀錄「全球最年長羽球選手」認證的長者。（圖：台中市社會局提供）

活到老、動到老，台灣台中百歳爺爺林友茂打羽毛球超過40年，成為全台首位榮獲金氏世界紀錄「全球最年長羽球選手」認證的長者。肯定林爺爺展現活躍老化精神。全國動物事業群昨天在星享道酒店為林爺爺舉辦慶功晚宴，市府社會局副局長陳坤皇到場祝賀，分享林爺爺的喜悅，也見證他體現活躍老化的最佳樣貌。

來源：Steven Hsu 北極熊羽球

林友茂爺爺於民國11年出生，自年輕時便喜歡騎野狼機車「趴趴造」，自稱老頑童，90歲時還騎機車環島，對於羽毛球更是熱愛。他參加台灣清晨盃羽毛球賽，連續30屆得冠軍，甚至為了羽球賽出國，行動力十足。

他時常和親友分享養生之道「多運動、多跳舞、多唱歌、多做好事」，平日樂於外出參與活動，也持續從事喜愛的打羽球、跳舞等運動，愛穿紅色衣服，衣櫃裡有超過180件的紅衣，更加展現他的活力。而因活力十足、熱愛運動，也曾協助台中市社會局拍片推廣敬老愛心卡用於國民運動中心及運動公園的政策。

林爺爺充滿活力與熱情，除了運動保持健康體態，也和家人一同組隊比賽維繫感情，2019年時和妻子一同慶祝結婚70周年白金婚，一家子孫滿堂、幸福美滿，生活態度令人敬佩。

羽球 台灣

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