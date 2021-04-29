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歐冠／7分鐘進2球 曼城逆轉大巴黎

體育新聞組／綜合報導
馬赫雷斯踢進曼城致勝分。（路透）
馬赫雷斯踢進曼城致勝分。（路透）

歐冠聯賽四強首輪第二場在王子公園球場展開爭奪，曼城客場對陣巴黎聖日耳曼。大巴黎雖開賽15分鐘就破網得分，但曼城下半場積極反攻，在7分鐘內連進兩球，反以2：1超前獲勝。兩隊將於5月4日主客易位進行第二輪對決，爭取冠軍賽出線資格。

大巴黎開賽後展開積極攻勢。在第15分鐘就取得領先，迪馬利亞（Ángel Di María）開出角球，無人貼防的馬爾基尼奧斯（Marquinhos）在球門前頭球破門。他成為歐冠史上第三位連續兩個賽季在八強和四強賽都進球的球員。

曼城之後展開反攻，但不是被大巴黎門將和球員撲出和解圍，就是未能直射攻門。在第41分鐘，內馬爾（Neymar）在禁區邊緣搶球時摔倒，但裁判拒絕判罰點球。

曼城在第64分鐘扳平比數，靠戰術角球開至外圍，獲津琴科（Oleksandr Zinchenko）傳球的德布勞內（Kevin De Bruyne）將球直接踢入邊角。德布勞內成為第四位連續三場對陣大巴黎都進球的球員。

曼城在第71分鐘拿下超前分，大巴黎帕雷德斯（Leandro Paredes）禁區前對福登（Phil Foden）犯規，由馬赫雷斯（Riyad Mahrez）主踢任意球直接射門，穿越人牆彈跳入網。他成為第六位在歐冠主踢直接任意球得分的曼城球員，這球也是大巴黎四年來首次在歐冠因直接任意球而失分。

大巴黎在第77分鐘再遭打擊，蓋耶（Idrissa Gueye）因飛鏟京多安（Ilkay Gundogan）遭判紅牌下場。他成為自2012/13賽季皇馬阿韋洛亞（Alvaro Arbeloa）之後首位單季2次在歐冠聯賽得到紅牌的球員。

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