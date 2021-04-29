足球專欄／切爾西縱「馬」歸山 勝負難料

本澤馬（中）的進球，為皇馬扳回一城。（路透）

歐冠四強上演皇馬對切爾西的戲碼，不僅阿札爾（Eden Hazard）、庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）重回斯坦福橋話題十足，更是兩支歐冠常客史上第一次交手，讓許多球迷期待不已。不過開打後，只見老邁的皇馬傷兵累累、年輕的藍軍前鋒放槍，加上一場大雨來攪局，雙方1：1握手言和，精采度不如預期。

先從皇馬談起，左後衛門迪（Ferland Mendy）的缺陣，逼得主帥席丹（Zinedine Zidane）不得不變陣，由習慣的4-3-3陣型改打3-5-2，由納喬（Nacho Fernandez）、米利唐（Eder Militao）、瓦拉內（Raphael Varane）搭檔三中衛，而馬塞洛（Marcelo Junior）、卡瓦哈爾（Dani Carvajal）擔任左右翼衛。

由於馬塞洛這兩年能力大幅下滑，打左後衛經常上得去回不來，所以需要多一名中後衛幫他「擦屁股」。但實戰中，皇馬的變陣面對切爾西鋒線快速的衝擊，防線換位協防的默契問題暴露無遺，頻頻被切爾西打穿，險些在上半場前半小時比賽就失去了懸念，幸好庫爾圖瓦屢屢獻上「神撲」，才讓皇馬僅丟了一顆球。

同時，皇馬賴以為生的三中場，居然也同時夢遊。或許是密集賽程累積的疲憊，莫德里奇（Luka Modric）莫名其妙跑去了邊路、卡塞米羅（Casemiro）變成了前腰，留下克羅斯（Toni Kroos）屢次遭對手夾殺。中、後場完全脫節，切爾西前鋒頻頻直接衝擊皇馬的三後衛。

幸好，兩位「前鋒」站了出來，挽救了皇馬的頹勢。首先是皇馬前鋒本澤馬（Karim Benzema），最近狀態爆棚的他第一腳射門就從禁區外射中門柱，第二腳射門則是靠著一次不成功的戰術角球形成了連續爭頂，他在門前頭頂側勾勁射破門，為皇馬扳平了比分。

第二位皇馬救星就是切爾西的維爾納（Timo Werner），這位德國 前鋒一再浪費機會，尤其是第10分鐘的一次與守門員一對一的機會，居然被庫爾圖瓦單臂封出，讓藍軍球迷大呼可惜。

後半場天空下起了大雨，比賽也沉悶了起來。場上最亮眼的球員也從鋒線轉為了後場，尤其是皇馬的米利唐和切爾西的坎特（N'Golo Kante）。米利唐貢獻了七次搶斷、四次解圍一次封堵，雖然位置感還要練練，但比賽中展現出強悍的身體素質和血性，在皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）受傷後，成功地扛下了後防的擔子。而全場最佳球員無疑是切爾西的坎特，不但防守覆蓋面積極大，更成功過人六次，將皇馬的三中場完全比了下去。

下禮拜將回到切爾西主場進行第二回合比賽，目前比分1：1，切爾西握有一顆客場進球優勢。次回合比賽，皇馬的門迪、巴爾維德（Federico Valverde）將歸隊，陣型也將與本場大為不同，雙方勝負很難預料。