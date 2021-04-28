歐冠聯賽／切爾西踢平皇馬 普利西奇寫下多項紀錄

來自美國的普利西奇本役締造多項紀錄。（歐新社）

雖只踢進一球，但普利西奇（Christian Pulisic）寫下許多歷史紀錄，並炒高了自己的身價。

普利西奇讓皇馬的防守上了寶貴的一課，在歐冠聯賽4強決賽首輪開賽14分鐘就為切爾西踢進關鍵一球，成為第一個在歐冠聯賽4強決賽得分的美國 球員。

根據TruMedia的統計數據，他也是首位在歐冠聯賽淘汰賽階段進球的美國球員、第一位在任何對陣皇馬比賽中進球，以及美國進球數最多的球員，他的5顆進球超過克利斯坦（Sacha Kljestan）的4顆。

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向來自對普利西奇能力的質疑，絕大多數都被他的表現消除，尤其是在去年夏天因新冠病毒疫情 中斷之後復賽的英超聯賽。22歲的他最大的問題是他的健康，最近才剛從傷兵名單復出。但在他身體健康時，簡單地說，他就是切爾西最有進攻效率的球員之一。

本澤馬（Karim Benzema）在28分鐘為皇馬踢進扳平球，兩隊終場以1：1平手。但依據客場進球規則（away-goals rule），切爾西較皇馬更具優勢，只要再贏一場甚至不失分，就能踢進決賽。

第二輪4強決賽將於5月5日在倫敦 舉行。優勝者將於5月29日與巴黎聖日耳曼隊或曼城爭冠。