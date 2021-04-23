足球／巴薩不表態 皇馬：超級聯賽還沒玩完

西甲豪門巴薩隆納表示是否退出超級聯賽交由會員大會決定。（路透）

12支歐洲職業足壇豪門三天前大張旗鼓宣布另立門戶籌組「超級聯賽」，但在各方排山倒海壓力與譴責下，12支創始球隊有10隊宣布退出，西甲 豪門巴薩隆納官方則發布聲明表示，是否留下將由會員大會決定；一手籌畫的皇家馬德里主席佩雷斯（Florentino Perez）仍堅稱超級聯賽「還沒玩完」。

在18日晚間宣布另起爐灶後，超級聯賽創始各隊連日來面臨歐洲足聯（UEFA）、各國官員與球迷強大譴責聲浪後，包括英超 曼城、曼聯、利物浦、切爾西、兵工廠、熱刺等6名門21日宣布退出超級聯賽。

英超6強抽腿後，義甲 的國際米蘭、AC米蘭、西甲的馬競等創始隊也宣布退出，義甲的尤文圖斯表示，超級聯賽「已沒搞頭」。但佩雷斯無畏創始球隊紛打退堂鼓，堅稱超級聯賽「還沒玩完」，只不過是「待命中」。

巴薩在公告中指出，足壇賽制必須進行適當的改革，巴薩也正是出於這樣的目的加入超級聯賽。巴薩也同時認為，如果放棄成為創始俱樂部的機會，將是歷史性的錯誤。

巴薩表示，俱樂部是屬於巴薩會員的俱樂部，俱樂部會把留在超級聯賽的問題交給會員大會決定。

西班牙《每日體育報》報導，當幾乎所有球隊都退出超級聯賽，而巴薩到還不表態退出，是因為巴薩不想倉促表態，也不想立即放棄表達對歐洲足聯和國際足聯（FIFA）的不滿。巴薩願意談判，但不想被認為是一種投降。

巴薩認為，目前的確存在不公平、令人無法忍受的現象，UEFA拿走40%的收益太不合適，UEFA在制定賽程方面也是專權獨大；遊戲規則確實到了該改變的時候。

巴薩的確承受壓力，但不想現在就發表退出超級聯賽聲明，那樣的話會被UEFA認為是認錯。巴薩認為，不管有沒有超級聯賽，都希望現在就開始解決那些對大型俱樂部有害無益的問題。