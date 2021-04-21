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超級聯賽瓦解 豪門中誰是猶大？

易起民

這幾天「歐洲超級聯賽」成立，一度來勢洶洶彷彿要取代歐冠，為足壇投下了震撼彈。沒想到一夕間英超六強倒戈，紛紛宣布退出，剩下的皇馬、尤文恐怕只能繳械投降。究竟這場豪門的叛亂因何而起？說到底就是錢一個字。

新冠疫情重創足壇，小球隊瀕臨破產，豪門球隊也奄奄一息。以足壇最會賺錢的皇馬為例，疫情前預算是8億歐元，去年衰退到7億歐元，今年恐怕勉強達6億歐元。在沒有門票收入的情況下，轉播分紅成為唯一的命脈。

但歐洲足總對歐冠的改革卻與豪門背道而馳。歐洲足總計畫在2024年將歐冠現有的32隊擴軍到36隊，納入更多小聯賽的冠軍，並增加小組賽場次。這種做法在豪門球隊眼中根本是本末倒置，有多少人會去看基輔迪納摩對費倫茨瓦羅斯，但尤文圖斯與巴薩的較量，光是「梅羅」再度對決的話題，就能夠吸引全球幾億人的目光。

此外，現行歐冠獎金分配是典型的「吃大鍋飯」。以2018-19賽季為例，歐冠加歐霸32.5億歐元的營收，要先扣掉3億歐元的營運成本及各種費用，歐冠32隊總獎金才區區19.5億歐元，拚到冠軍也才拿1.3億歐元。而加入歐超，各隊可以直接拿到3億歐元啟動基金。

對豪門球隊來說，大部分的收視都是自己帶來的，但收入要先被歐洲足總削一筆再跟小球隊分，太平盛世尚可忍耐，如今自己都吃不飽了，乾脆揭竿起義。

但對歐洲當地球迷來說，歐超15支創始球隊沒有降級制度，是摧毀足壇傳統，威脅草根足球生存。這種類似美國NBA、NFL的模式，阻斷了小球隊以弱勝強、逆襲豪門的機會。而且15支「鐵帽子王」沒有降級的壓力，難保不會出現NBA一些墊底球隊擺爛的情況。

12豪門各自的財政體質不同，則是分裂的主因。帶頭的皇馬與巴薩是會員制俱樂部，他們沒有老闆，在財政困難時沒有人會額外注資，所以歐超的收入可謂是救命錢；義甲三隊受限於義大利經濟不佳，AC米蘭、國際米蘭長期處於困頓當中，今年初還傳出中國的蘇寧集團要出售國米，所以歐超的收入可說是及時雨。

至於英超可分為兩個集團，首先是曼聯、利物浦、阿森納三隊，它們背後的老闆原本就是美國人，引入美國資本、制度一直是他們所願；而切爾西、曼城背後是石油資本，原本就不缺錢，限制它們的是歐洲足總的財政公平政策。如今率先倒戈，只要歐洲足總在財政公平上放水，它們將是最大贏家。

美國 疫情 英超

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