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歐冠／皇馬悶死紅軍 曼城雙殺多特

體育新聞組／綜合報導
在皇馬球員的盯防下，薩拉赫（右）無功而返。（美聯社）
在皇馬球員的盯防下，薩拉赫（右）無功而返。（美聯社）

2021-22賽季歐冠8強賽全部結束，四強賽對陣組合也隨即確定，皇馬將在歐冠賽場上首度對陣切爾西，曼城將和巴黎聖日耳曼交鋒。

皇馬曾拿過13個歐冠冠軍，其他三隊只有切爾西曾拿過1次冠軍。也就是說，歐洲傳統豪門皇馬被三大新興球隊圍攻。

歐冠聯賽四強出列。（取材自推特）
歐冠聯賽四強出列。（取材自推特）

皇馬和切爾西一共交鋒過三次，最近一次是1998年的歐洲超級杯。今年則是雙方首次在歐冠上碰面，兩名比利時國腳阿扎爾（Eden Hazard）和庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）將對陣舊主，切爾西的科瓦契奇（Mateo Kovacic）和阿隆索（Marcos Alonso）也曾效力皇馬。

另一場比賽曼城將對陣大巴黎。大巴黎主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）對曼城並不陌生，2018-19賽季歐冠八強賽，波切蒂諾率領的熱刺就曾在英超內戰中力克瓜迪奧拉（Josep Guardiola）的曼城殺入四強賽。

來源：YouTube

皇馬14日在客場0：0踢平利物浦，為2016年4強賽對曼城以來歐冠首度與對手互交白卷，最後以總比分3：1晉級四強。利物浦爭取第七座歐冠聯賽冠軍的努力終告中止。

在上周首輪以1：3積分落後時，由克洛普（Jurgen Klopp）掌符的利物浦隊一開場就採取快打策略，但是，上半場薩拉赫（Mohamed Salah）和維爾納杜姆（Georginio Wijnaldum）數度攻門無功而返，而皇馬門將庫爾圖瓦也守住了米爾納（James Milner）的遠射。

皇馬上半場一度在球門前造成威脅，本澤馬（Karim Benzema）射門擊中門柱，是最接近得分的一擊。

然而，利物浦始終無法突破皇馬防線，止步八強。注意力轉回英超聯賽，目標取得前四名，以爭取下賽季歐冠資格。

來源：YouTube

另一場比賽，瓜迪奧拉領軍的曼城以2：1擊敗多特蒙德，將與大巴黎爭奪決賽資格。

過去3個賽季，曼城在八強賽階段都被淘汰出局，在瓜迪奧拉執教的第一個賽季，曼城連16強都沒踢進。但是馬赫雷斯（Riyad Mahrez）和福登（Phil Foden）的進球確保了進軍四強賽成功。

但賽況並非一帆風順。在首輪以2：1積分領先後，多特蒙德小將貝林漢姆（Jude Bellingham）踢進其生涯首顆歐冠進球，一度讓多特蒙德靠客場進球居於優勢。

然而，下半場55分鐘馬赫雷斯點球得分，75分鐘時福登接獲角球，起腳踢中門柱破網，曼城主導了球權，直至終場。

福登成為姆巴佩（Kylian Mbappé）之後第二位在八強賽兩回合都踢進球的21歲以下球員。

福登進球後欣喜若狂。（路透）
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