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足球專欄／內馬爾 離完美只差1顆進球

易起民
內馬爾雖然沒有進球，但仍展現出超凡的實力。（路透）
內馬爾雖然沒有進球，但仍展現出超凡的實力。（路透）

歐冠八強次回合巴黎聖日爾曼主場迎戰拜仁慕尼黑，首回合客場以3：2贏球的大巴黎，這場比賽雖然以0：1落敗，仍以客場進球的優勢淘汰拜仁，晉級歐冠四強。本場比賽，大巴黎球星內馬爾（Neymar Jr.）雖然沒有取得進球，但犀利的過人、精妙的傳球，仍展現出他身為「梅羅」之下世界第三人的實力。

首回合比賽，大巴黎就是以迅雷不及掩耳的反擊戰擊潰拜仁，本場比賽基本延續上一場的思路：內馬爾站在10號位前腰的位置，而作為箭頭的姆巴佩（Kylian Mbappe）隨時準備起跑，一但中後場隊友斷下球就立刻傳給內馬爾，由他撕裂拜仁中場防線，再向前傳給姆巴佩尋求單刀的機會。

內馬爾速度快、突破強，有球、無球的情況下都能造成極大的威脅，即使拜仁針對他這個點，特別安排了阿拉巴（David Alaba）、基米希（Joshua Kimmich）雙後腰盯防，也未能遏止他發起攻勢。甚至因為雙後腰頂上去，而給姆巴佩留下更大的活動空間。

除了為姆巴佩輸送彈藥，內馬爾也展現了自己強大的戰鬥力。當姆巴佩帶球衝刺，吸引拜仁後衛追著他跑時，內馬爾也會積極的跟進，只要姆巴佩能將球橫傳出來，內馬爾就能獲得直面守門員的機會。此外，他展現驚人的盤帶功力，屢次在禁區中塞滿防守球員的情況下，硬是用假動作甩開角度射門，或是用一腳兜射狙擊球門遠角。

只可惜，這場比賽內馬爾沒有穿上「射門靴」，全場六腳射門、兩次中柱、四次錯失得分良機。尤其是最後時刻，面對單刀的機會他選擇單幹，沒有選擇傳給姆巴佩，讓大巴黎最終沒有取得任何進球。

回過頭來看拜仁，雖然至少要打進兩球才能獲勝，但以他們的火力來說並不是很大的問題。所以拜仁並沒有擺出很激進的戰術，而是以邊路傳中、中場穩守找機會的穩健打法。左邊鋒科曼（Kingsley Coman）推進速度快，而且是要下底還是回傳思路很清晰；中鋒舒波-莫廷（Maxim Choupo-Moting）雖然進球效率不如萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），但是身材高大、跑動積極，尤其是頭球非常有優勢；而穆勒（Thomas Muller）在禁區裡的預判、撿漏、做球，也是讓防守者防不勝防；禁區外則有阿拉巴、基米希的遠射，勢大力沉非常有威脅。

但最讓拜仁球迷又愛又恨的當屬薩內（Leroy Sane）。上半場薩內只有一次過人成功，拜仁的右路幾乎癱瘓；下半場薩內像變了一個人似的完成了七次過人，帶動了拜仁大部分的進攻。但在全場最後一次進攻，他帶球殺入底線，卻沒有倒三角傳給無人盯防的隊友，而是一腳軟弱的射門送給對方門將，斷送了拜仁大逆轉的良機。

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