歐冠／拜仁獲勝無緣衛冕 大巴黎、切爾西輸球卻晉四

巴黎內馬爾（右）賽後與拜仁阿拉巴交談。（路透）

巴黎聖日耳曼雖然以0比1輸給去年歐冠聯賽冠軍拜仁慕尼黑，但卻挺進4強準決賽。

內馬爾（Neymar）上半場令人眼花繚亂的表現本來可以演出帽子戲法，但在拜仁門將諾伊爾（Manuel Neuer）的出色表現下擋住了兩次射門。

在2019-20決賽中被拜仁擊敗後，能讓東道主巴黎擔憂的是當舒波莫廷（Eric Maxim Choupo-Moting）在第40分鐘的進球將總進球數拉平至3比3。

但是拜仁少了掛病號的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），而總教頭弗里克（Hansi Flick）只能不斷催促射門，努力爭取最迫需要的第二分，最終無濟於事。

巴黎下半場開場時一度有踢平機會，姆巴佩（Kylian Mbappe）將球傳給球門右側的迪馬利亞（Angel Di Maria），他盤球釣出門將諾伊爾後吊中給內馬爾，但內馬爾鏟球落空。

巴黎的納瓦斯（Keylor Navas）嚴防穆勒（Thomas Muller）奏效，讓拜仁在客場進進球規則（the away-goals rule）下，無法打破總進球數平手的劣勢。

雖然拜仁去年8月在里斯本以1比0擊敗巴黎封王，今年的1比0卻代表其冠軍衛冕之路到此結束。

另一場8強第二輪賽事比數也是1比0，波爾圖（Porto）在第94分鐘打破僵局，納努（Nanu）右路傳中，塔雷米（ Mehdi Tarami）12碼處倒掛金鉤射入右上角，切爾西雖輸球但仍順利晉級4強，但失去眼看就要到手的零失分。

這是切爾西自2005年4月以來在歐冠聯賽的最晚丟球，那次對陣拜仁慕尼黑，紹爾（Mehmet Scholl）在第94分鐘55秒進球。切爾西以2比3在客場吞敗，但仍以總得分6比5晉級4強。

切爾西本賽季與曼城一樣保持7場零失分，距離尤文圖斯在2016/17賽季的9場紀錄只差2場。切爾西也未能在歐冠打出連續4場零失分，上次最好的連續零失分場數還是2008年的6場。