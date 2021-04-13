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安全考量 明尼蘇達3大職業運動延賽

體育新聞組／綜合報導
剛熱身完畢，MLB雙城隊與紅襪隊比賽宣布延期。（路透）
剛熱身完畢，MLB雙城隊與紅襪隊比賽宣布延期。（路透）

MLB明尼蘇達雙城隊、NBA明尼蘇達灰狼隊和NHL明尼蘇達荒野隊12日的比賽都宣布延後，因非裔男子萊特（Daunte Wright）11日晚間遭警方射殺。

雙城隊發表聲明表示，「為向11日在布魯克林中心發生的悲劇事件致意，並因應不斷更新的更多細節，明尼蘇達雙城隊決定不參加12日的比賽，以符合球迷、員工、球員和社區的最大利益。」

雙城隊原訂對上波士頓紅襪隊。灰狼隊表定與布魯克林籃網隊對打。荒野隊當天的對手是聖路易藍調隊。

明尼蘇達州州長沃茲（Tim Walz）12日針對明尼亞波利斯周邊3郡頒布晚上7點至次日凌晨6點的宵禁。明尼亞波利斯市長市長傅萊（Jacob Frey）和執法人員也宣布進入緊急狀態。

雙城總裁彼得（Dave St. Peter）表示，「之前的相關案件正在審判中，整體社區的情緒高漲，我們也備感激動。」「但基於過去24小時發生的事情和相關內容陸續披露，今天是否比賽已不再重要。加上要考量球迷、球員、工作人員的安全問題，這樣的決定是正確的。也許歷史會有不同看法，但此刻我們深信這是應做的。」

前明尼亞波利斯警察沙文（Derek Chauvin）壓頸導致46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡的案件正在審判中，該市原本就已處於高度緊張局勢中。

與萊特槍擊相關的抗議活動計畫在明尼亞波利斯市中心地區進行，接近雙城主場Target Field。在宣布延賽時，兩支球隊都已熱身完畢，國歌也已演奏。

NHL官員表示，藍調對上荒野的比賽將改至5月12日舉行。

灰狼隊和雙城隊沒有宣布重賽日期。

灰狼隊在聲明中說：「涉及萊特的悲慘事件讓我們再次為整個社區感到悲痛。」「經過與聯盟以及地方和州官員的協商，我們認為延後12日晚間與布魯克林籃網的比賽是最好的決定。NBA灰狼隊和WNBA山貓隊對萊特一家深表同情。」

布魯克林 NBA 非裔

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