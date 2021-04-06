我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

1張圖：美1億6718萬人已打疫苗 40.2%接種1劑

東京奧運辦兩次 北韓都沒去 1964年就缺席過

記者蔡佩芳／台北6日電
北韓成為全球第一個宣布不參加東京奧運的國家。(路透)
北韓成為全球第一個宣布不參加東京奧運的國家。(路透)

北韓今日突然表明不派隊參加東京奧運日本媒體報導，此舉讓東奧組委會感到困惑，組委會幹部認為，不排除是出於政治原因，對於體育扯上政治感到不滿。這不是北韓第一次退出東京奧運，1964年東京奧運，北韓也沒有參加。

北韓體育省轄下媒體「朝鮮體育」6日報導，為保護運動員不受疫情傷害，北韓奧委會在3月25日大會決定不參加東京奧運會。北韓是第一個宣布不參賽的國家。

➤➤➤北韓開第一槍 宣布不參加今年東京奧運

日本奧運大臣丸川珠代表示，正在確認詳情；東奧組委會會長橋本聖子也表示尚無資訊。內閣官房長官加藤勝信在例行記者會表示，已從媒體得知這個消息，先由奧會和組委會進行協調，日本政府會繼續密切注意後續發展。他提到，包括防疫對策在內，日本政府會持續改善東京奧運的環境，讓許多國家和地區都能參加。

日媒每日新聞報導，此一突然舉動讓奧運關係人士感到不知所措。一名東奧組委會幹部表示，因沒有任何資訊，很難評論，但可能是出於政治原因。如果出於政治目的利用體育，讓人不悅。但也有政府官員認為，也許朝方是真的很擔心疫情。

每日新聞報導，1964年東京奧運北韓也缺席。由於1963年在印尼舉辦新興力量運動會(GANEFO)未獲國際奧會承認，北韓參賽的田徑選手未能取得奧運參賽資格。北韓對此提出抗議，雖然選手團已經抵達東京，但在開幕前一刻打道回府。

東京奧運 北韓 日本

上一則

MLB／疫情下全美首例 遊騎兵主場湧進4萬人

下一則

NBA／與「清涼女子」直播丟工作？皮爾斯暗示有隱情

延伸閱讀

北韓開第一槍 宣布不參加今年東京奧運

北韓開第一槍 宣布不參加今年東京奧運
美日南韓安全會議 同意續施壓北韓非核化

美日南韓安全會議 同意續施壓北韓非核化
待遇奇差…北韓軍人月薪37元 逾25%曾目睹處決

待遇奇差…北韓軍人月薪37元 逾25%曾目睹處決
北韓軍官月薪僅5.5美元 每4名軍人有1人目睹過公開處決

北韓軍官月薪僅5.5美元 每4名軍人有1人目睹過公開處決

熱門新聞

圖為福原愛2016年出席日本桌球公開賽記者會。(本報資料照片)

福原愛被爆失去東京奧運球評機會 日本公司全停擺

2021-03-29 08:00
福原愛（右）、江宏傑日前驚傳婚變。(取材自微博)

高帥男已婚謊稱分居 福原愛慘陷「雙重不倫」

2021-03-31 21:01
佩姬穿著性感綠夾克，她說靈感來自名人賽。(取材自Instagram)

高球／露半乳穿「綠夾克」大不敬？她嗆：討厭就哭吧

2021-04-02 08:00
沃蘭絲基(右)接受電擊棒電臂。（截圖自Instagram）

影／足球「鬧場美女」新招 穿性感比基尼用電擊棒電臀

2021-04-03 08:30
儘管年過40，卡蒂雅仍然保有姣好身材。（取材自Instagram）

影／C羅甩隊長臂章國內狂轟 「爆乳姊」護弟開嗆

2021-03-31 08:30
莎拉波娃與她設計的桌子。 （取材自Instagram）

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

2021-03-28 20:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝
紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
紓困奏功 經濟回春 美國帶動全球復甦

紓困奏功 經濟回春 美國帶動全球復甦