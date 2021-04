影／足球「鬧場美女」新招 穿性感比基尼用電擊棒電臀

曾在2019年歐洲足球 冠軍杯決賽,跑進場中脫衣鬧場一砲而紅的美女沃蘭絲基(Kinsey Wolanski),在個人Instagram又有新花招,跟友人打賭輸了之後,穿著性感比基尼接受電擊棒電臀處罰,只見她痛苦跪地後,還樂在其中,看得網友都驚呆了,但同時也引來英國媒體太陽報、星報等關注報導。

沃蘭絲基是一家色情網站創辦人女友,歐洲足壇赫赫有名的鬧場者,現在個人Instagram有370萬人追蹤,而她鬧場的目的就是為男友網站宣傳,2019年她在歐冠杯決賽鬧場,只被罰了1.9萬英鎊(約2.6萬美元),但現在身價估計高達380萬英鎊。

今年美式足球超級盃 ,有一位男子穿著該色情網站背心鬧場,使得比賽中斷,據傳是她在背後操作的傑作。

Here's what the #ChampionsLeague streaker Kinsey Wolanski is up to now after #SuperBowl streak https://t.co/c2txgXZE8J pic.twitter.com/N9px1V0Pvz