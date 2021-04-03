我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回不去了 王室作者預測梅根不會再回英國

太魯閣號第8車關鍵影像解讀中 下周二初步結果

影／足球「鬧場美女」新招 穿性感比基尼用電擊棒電臀

體育新聞組／綜合報導
沃蘭絲基(右)接受電擊棒電臂。（截圖自Instagram）
沃蘭絲基(右)接受電擊棒電臂。（截圖自Instagram）

曾在2019年歐洲足球冠軍杯決賽，跑進場中脫衣鬧場一砲而紅的美女沃蘭絲基(Kinsey Wolanski)，在個人Instagram又有新花招，跟友人打賭輸了之後，穿著性感比基尼接受電擊棒電臀處罰，只見她痛苦跪地後，還樂在其中，看得網友都驚呆了，但同時也引來英國媒體太陽報、星報等關注報導。

沃蘭絲基是一家色情網站創辦人女友，歐洲足壇赫赫有名的鬧場者，現在個人Instagram有370萬人追蹤，而她鬧場的目的就是為男友網站宣傳，2019年她在歐冠杯決賽鬧場，只被罰了1.9萬英鎊（約2.6萬美元），但現在身價估計高達380萬英鎊。

今年美式足球超級盃，有一位男子穿著該色情網站背心鬧場，使得比賽中斷，據傳是她在背後操作的傑作。

沃蘭絲基以鬧場出名：

足球 超級盃

上一則

網球／年輕女球員「賣身」給NFT 入手逾5千訓練經費

延伸閱讀

高球／露半乳穿「綠夾克」大不敬？她嗆：討厭就哭吧

高球／露半乳穿「綠夾克」大不敬？她嗆：討厭就哭吧
蒙郡35歲數學老師 持兒童色情材料被捕

蒙郡35歲數學老師 持兒童色情材料被捕
香港浸大學生初步確診 曾到小學教足球 10童須隔離檢疫

香港浸大學生初步確診 曾到小學教足球 10童須隔離檢疫
足球／絕殺球被判無效 C羅怒甩隊長臂章 吃黃牌

足球／絕殺球被判無效 C羅怒甩隊長臂章 吃黃牌

熱門新聞

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

2021-03-27 18:23
圖為福原愛2016年出席日本桌球公開賽記者會。(本報資料照片)

福原愛被爆失去東京奧運球評機會 日本公司全停擺

2021-03-29 08:00
莎拉波娃與她設計的桌子。 （取材自Instagram）

網球／退休生活超精采 女神莎拉波娃變身室內設計師

2021-03-28 20:57
福原愛（右）、江宏傑日前驚傳婚變。(取材自微博)

高帥男已婚謊稱分居 福原愛慘陷「雙重不倫」

2021-03-31 21:01
短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂常在推特上分享生活。（取材自推特）

為出征北京冬奧 英世錦3金辣妹靠「送披薩」存錢

2021-03-29 07:00
返回日本職棒的前洋基投手田中將大，也對新冠肺炎疫情掀起的亞裔歧視感到憂慮。（路透）

MLB／「歧視、疫情…我怕在美國住」田中將大爆返日原因

2021-03-27 19:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >