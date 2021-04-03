影／足球「鬧場美女」新招 穿性感比基尼用電擊棒電臀
曾在2019年歐洲足球冠軍杯決賽，跑進場中脫衣鬧場一砲而紅的美女沃蘭絲基(Kinsey Wolanski)，在個人Instagram又有新花招，跟友人打賭輸了之後，穿著性感比基尼接受電擊棒電臀處罰，只見她痛苦跪地後，還樂在其中，看得網友都驚呆了，但同時也引來英國媒體太陽報、星報等關注報導。
沃蘭絲基是一家色情網站創辦人女友，歐洲足壇赫赫有名的鬧場者，現在個人Instagram有370萬人追蹤，而她鬧場的目的就是為男友網站宣傳，2019年她在歐冠杯決賽鬧場，只被罰了1.9萬英鎊（約2.6萬美元），但現在身價估計高達380萬英鎊。
今年美式足球超級盃，有一位男子穿著該色情網站背心鬧場，使得比賽中斷，據傳是她在背後操作的傑作。
沃蘭絲基以鬧場出名：
Here's what the #ChampionsLeague streaker Kinsey Wolanski is up to now after #SuperBowl streak https://t.co/c2txgXZE8J pic.twitter.com/N9px1V0Pvz— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) February 8, 2021
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