為出征北京冬奧 英世錦3金辣妹靠「送披薩」存錢

新冠肺炎肆虐全球,導致東京奧運 延期,英國政府更是削減明年提供給北京 冬奧選手的800萬英鎊(約1102萬美元)預算 ,對於奧運選手影響甚巨。短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂(Elise Christie)為參與北京冬奧,只好到必勝客打工存錢,以圓奪牌美夢。

The world is a tough place, especially when you’re trying to do something incredible. Unfortunately not everyone who works hard succeeds right away, and just because you give it your all it doesn’t mean that your dreams will come true. But it doesn’t mean you shouldn’t try. #1 pic.twitter.com/aNTxNoIuUF