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為出征北京冬奧 英世錦3金辣妹靠「送披薩」存錢

體育新聞組／綜合報導
短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂常在推特上分享生活。（取材自推特）
短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂常在推特上分享生活。（取材自推特）

新冠肺炎肆虐全球，導致東京奧運延期，英國政府更是削減明年提供給北京冬奧選手的800萬英鎊（約1102萬美元）預算，對於奧運選手影響甚巨。短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂（Elise Christie）為參與北京冬奧，只好到必勝客打工存錢，以圓奪牌美夢。

據太陽報報導，今年30歲的克莉絲蒂為奧運短道競速滑雪選手，2017年曾奪得三次金牌，近日因為政府削減預算，她晚上只好到必勝客外送打工，她在貼文中指出，「從白天的運動員到晚上的披薩機」，她也說，「最令人驚訝的是，我熱愛披薩工作人員的工作，很幸運能與如此出色的團隊一起工作」。

報導指出，克莉絲蒂在2017年鹿特丹世錦賽包辦3金，因此在英國打響名號，然而兩次參與冬奧的過程都頗有波折，2014年索契冬奧前受到死亡威脅，導致心情受影響而失常，2018年平昌冬奧在500公尺16強賽中打破奧運紀錄，卻不小心在決賽中跌倒，又在1500公尺半決賽腳踝受傷而住院。

克莉絲蒂表示，「一切都為了在北京冬奧奪牌，並且為改進上屆奧運的弱點而努力」，即使兩次冬奧經驗都不佳，她仍抱持希望，強調「我也想洗刷心理素質不佳的污名，這也是我現在最重要的目標」。

克莉絲蒂為奧運短道競速滑雪選手，近日晚上在披薩店打工存錢。（取材自推特）
克莉絲蒂為奧運短道競速滑雪選手，近日晚上在披薩店打工存錢。（取材自推特）

東京奧運 北京 預算

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