為出征北京冬奧 英世錦3金辣妹靠「送披薩」存錢

短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂常在推特上分享生活。（取材自推特）

新冠肺炎肆虐全球，導致東京奧運 延期，英國政府更是削減明年提供給北京 冬奧選手的800萬英鎊（約1102萬美元）預算 ，對於奧運選手影響甚巨。短道競速滑雪世錦3金名將克莉絲蒂（Elise Christie）為參與北京冬奧，只好到必勝客打工存錢，以圓奪牌美夢。

The world is a tough place, especially when you’re trying to do something incredible. Unfortunately not everyone who works hard succeeds right away, and just because you give it your all it doesn’t mean that your dreams will come true. But it doesn’t mean you shouldn’t try. #1 pic.twitter.com/aNTxNoIuUF — Elise christie (@Elise_Christie) February 24, 2018

據太陽報報導，今年30歲的克莉絲蒂為奧運短道競速滑雪選手，2017年曾奪得三次金牌，近日因為政府削減預算，她晚上只好到必勝客外送打工，她在貼文中指出，「從白天的運動員到晚上的披薩機」，她也說，「最令人驚訝的是，我熱愛披薩工作人員的工作，很幸運能與如此出色的團隊一起工作」。

報導指出，克莉絲蒂在2017年鹿特丹世錦賽包辦3金，因此在英國打響名號，然而兩次參與冬奧的過程都頗有波折，2014年索契冬奧前受到死亡威脅，導致心情受影響而失常，2018年平昌冬奧在500公尺16強賽中打破奧運紀錄，卻不小心在決賽中跌倒，又在1500公尺半決賽腳踝受傷而住院。

克莉絲蒂表示，「一切都為了在北京冬奧奪牌，並且為改進上屆奧運的弱點而努力」，即使兩次冬奧經驗都不佳，她仍抱持希望，強調「我也想洗刷心理素質不佳的污名，這也是我現在最重要的目標」。