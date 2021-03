足球／絕殺球被判無效 C羅怒甩隊長臂章 吃黃牌

世界杯27日資格賽由葡萄牙對上塞爾維亞,沒想到比賽出現重大誤判,葡萄牙超級球星「C羅 」羅納度(Cristiano Ronaldo)一次已經越過門線的射門被判沒進,最終僅以2:2戰成平手,這也讓他氣得把隊長臂章丟在地上,終場哨聲還沒響起就憤而離場。

雙方僵持至第93分鐘,曼德斯(Nuno Mendes)的斜傳找到禁區右側的羅納度,但在球跨過球門線後米崔維奇(Stefan Mitrovic)滑了過去將球擋出來,結果主裁判居然判這球沒進,因為世界杯資格賽沒有VAR(影片輔助判決),因此無法對此進行回放挑戰,也讓葡萄牙錯失超前機會。

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM