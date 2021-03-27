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世足資格賽／護人權 德國隊穿T恤表態

體育新聞組／綜合報導
德國世足代表隊身著手繪抗議字樣球衣。（取自德國足球隊推特）
德國世足代表隊身著手繪抗議字樣球衣。（取自德國足球隊推特）

德國26日在2022年世足資格賽以3：0擊敗冰島。賽前德國球員身穿手寫「人權」的黑色T恤，盼引起人們對全球各地人權問題的重視。

在開踢之前，德國球員在場上排成一排，他們穿著黑色T恤，上頭有以白色顏料手寫的英文字母，拚出「人權」（HUMAN RIGHTS）的字樣。

德國總教練勒夫（Joachim Loew）稱他「完全」支持球員表態。他說：「這個口號代表我們為世界各地的人權問題挺身而出，不論事情發生在何處都是如此，那也是我們體現的價值觀。」

在德國隊抗議的幾天前，挪威隊球員在直布羅陀（Gibraltar）比賽時，也穿上印著「要人權，場內外都是」（Human rights, on and off the pitch）的字樣的白色T恤，以凸顯2022年世界盃足球賽主辦國卡達興建球場移工所面臨的困境。

英國「衛報」（The Guardian）最近報導，自卡達2010年獲得世足賽主辦權後，至今已有逾6500名工人在球場建築的過程中喪命。

今天在比賽第2分鐘，就率先為德國進球的格雷茨卡（Leon Goretzka）說：「世界盃就要到來，這將會被拿來討論，我們想展現的是，我們並不會忽略此事。」「我們自己手繪這些字，因為我們的影響力很大，所以想以此樹立典範，為的是我們想要捍衛的價值觀，這是很明確的。」

德國 世界盃 足球

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