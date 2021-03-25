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漢密爾頓激戰布雷迪？運動天王問答挑戰 結局讓人驚呼

記者釋俊哲／綜合報導
「侃侃而談」影片由身兼英國男演員、喜劇演員、製片人的詹姆斯柯登（中）主持，與兩位偉大運動員隔空對談。（圖：IWC提供）
「侃侃而談」影片由身兼英國男演員、喜劇演員、製片人的詹姆斯柯登（中）主持，與兩位偉大運動員隔空對談。（圖：IWC提供）

俗話說「王不見王」，兩個領域中的佼佼者通常彼此都有競爭意識，但體育場上卻不盡然，更多時候也有惺惺相惜、英雄惜英雄的相知意味。什麼場合能讓NFL優秀的四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）和F1一級方程式冠軍漢密爾頓（Lewis Hamilton）暢所欲言？原來這是沙夫豪森萬國表（IWC）發表的全新影片「侃侃而談（TALKING BIG）」。

來源：IWC Watches YouTube頻道

事實上能湊成這場兩位偉大運動員的對談，起因來自兩人皆是IWC的超級好朋友、品牌大使。漢密爾頓早與IWC合作多年，2019年六度拿下F1方程式世界冠軍時，IWC也曾推出一款IWC大型飛行員萬年曆腕錶「路易斯．漢米爾頓」特別版以茲慶賀；而曾六次奪超級盃冠軍、4次獲超級盃最有價值球員、16度拿下分區冠軍的湯姆布雷迪，則是在2019年六月出任IWC全球大使。

影片由身兼英國男演員、喜劇演員、歌手、製片人的詹姆斯柯登（James Cordon）主持，並邀請到兩位留下偉大紀錄的運動員隔空對談，談職涯、談生活，並在影片中也進行了捉對廝殺的挑戰遊戲。兩人在影片中互相回答對方的問題，高手較勁居然打成了平手，讓詹姆斯柯登也忍不住驚呼。

影片全長約18分鐘，附有包含英文、繁體中文等十國字幕，並以可於youtube平台中搜尋IWC Watches帳號觀賞，或也可在漢密爾頓的官方instagram帳號「lewishamilton」中欣賞。

湯姆布雷迪在2019年6月成為IWC全球品牌大使。（圖：IWC提供）
湯姆布雷迪在2019年6月成為IWC全球品牌大使。（圖：IWC提供）
Lewis Hamilton與IWC合作已久，私下也不時配戴IWC腕表，例如今年...
Lewis Hamilton與IWC合作已久，私下也不時配戴IWC腕表，例如今年三月八日國際婦女節時的貼文，除了感謝眾多幫助他生命的重要女性、也配戴上了IWC腕表。（翻攝自Instagram ／ @lewishamilton（合成圖）。

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