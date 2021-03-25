我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美確診破3001萬 施打1億3047萬劑疫苗

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

足球專欄／義甲沒落 元凶恐是自己

易起民
隨著AC米蘭遭曼聯淘汰，義甲在歐戰幾乎全軍覆沒（美聯社）
隨著AC米蘭遭曼聯淘汰，義甲在歐戰幾乎全軍覆沒（美聯社）

隨著AC米蘭遭曼聯淘汰，在歐戰的賽場上，義大利球隊幾乎全軍覆沒，只剩羅馬還在歐聯杯中倖存，讓人不禁感慨義甲聯賽的沒落。雖然新冠疫情重創足壇，但追根究柢，害死義甲的或許是它自己。

1. 戰術落伍

米蘭遭淘汰後，名帥卡佩羅（Fabio Capello）直言，義大利球隊踢得太慢，缺乏強度，即使最輕微的碰撞也會被判犯規；米蘭傳奇教頭薩基（Arrigo Sacchi）指出，義甲踢著「古老」的足球

義甲一向盛產「戰術大師」，如薩基就是「442」陣型的奠基者。在義大利教頭的眼中，足球更像是一盤象棋，是精密計算的結果。然而，當今足壇流行的是更直接、快速的球風，講究抓攻守轉換的瞬間，更像是一場激情四射的演唱會，與「義式」風格截然不同。

近幾年，義甲成為高齡球星的養老院，36歲的C羅（Cristiano Ronaldo）、39歲的伊布（Zlatan Ibrahimovic）都在此踢出統治級的演出。雖然吸引了關注度，但也側面顯示出義甲節奏緩慢、對抗性低的事實。

2. 財政疲軟

義甲球隊的收入，遠遠不及英超。在足球賽場上，米蘭一球小負給曼聯；但在財務市場上，米蘭的收入比曼聯低4億英鎊，放在英超，連吊車尾的謝菲聯還不如。而歐冠八強中，有六支球隊的收入比義甲最富有的尤文還高。

要提高收入，可以從引入外部資金、改建球場下手。這兩年，在中國蘇寧集團入主以後，國際米蘭可說是義甲最有活力的球隊，他們請來了孔蒂（Antonio Conte）執教，更大手筆引進了盧卡庫（Romelu Lukaku）等球星，今年更有機會扳倒尤文在聯賽的連霸。然而，由於新冠疫情，蘇寧在自身難保的情況下，國米的未來也顯得風雨飄搖。這顯示，即使球隊有外資金援，如果球隊本身創收能力無法提升，終將會無以為繼。

要提升創收能力，興建或翻新球場是個很好的方法。但義甲的球場多半是球隊與當地政府共同擁有的，這意味著要修建球場不僅會有產權的問題，還會遇上繁瑣的行政程序和政治干擾。

3. 人才斷層

球隊有錢才能留住人才，引進更好的球員。義甲過去曾是頂級球星的樂園，因扎吉（Filippo Inzaghi）、皮爾洛（Andrea Pirlo）、馬爾蒂尼（Paolo Maldini）都是本土培養出的世界級球星。但如今，轉會市場上搶手的義大利新秀寥寥可數，更多的是來自法國、西班牙、英國的小將。不僅象徵著義甲的沒落，更是義大利人才的凋零，從義大利隊缺席上屆世界杯可見一斑。

自己培養不出人才就得從國外買，不然沒有球員精采的表現，觀眾怎麼會收看。

除了國米有本錢可以拿著「富爸爸」的金卡，到轉會市場上與其他聯賽球隊真金白銀地比拚；尤文的做法則是專門引進合約到期的當打球員，願意給高工資，但不必付轉會費。而其他的球隊多半是去低級別聯賽找年輕、有潛力的球員，培養成主力之後再出售，雖然可以獲得一筆收入，但球隊陣容不穩定，很難維持競爭力。

義甲 義大利 足球

上一則

NBA／沒詹皇怎麼辦？ 大歐欽點庫茲瑪當家

下一則

NBA／湖人雙星缺陣 想交易凱威爾波普、哈瑞爾

延伸閱讀

新浪網創辦人姜豐年 打造台灣大專籃賽冠軍

新浪網創辦人姜豐年 打造台灣大專籃賽冠軍
義大利COVID-19疫情未歇 單日增添300人病亡

義大利COVID-19疫情未歇 單日增添300人病亡
NBA／入股紅襪還不夠…詹皇夢想：擁有NBA球隊

NBA／入股紅襪還不夠…詹皇夢想：擁有NBA球隊
足球／歐冠8強出爐…英超全出線 義甲全軍覆沒

足球／歐冠8強出爐…英超全出線 義甲全軍覆沒

熱門新聞

塞瓦斯蒂安諾娃17歲時參加倫敦奧運，奪金之後塞瓦斯蒂安諾娃選擇退休。（取材自Instagram）

韻律體操／俄最漂亮奧運金牌美女 秀性感新泳衣粉絲瘋狂

2021-03-23 21:30
女電視台主持人以為自己投籃進了。 （影片截圖）

影／女主播秀長射投籃 興奮轉身慶祝 球沒進…尷尬了

2021-03-23 08:00
喬丹豪宅最著名的是焊有23號的鍛造大門，也是許多球迷朝聖之地。 （取材自推特）

NBA／投資眼光比選秀差？喬丹千萬豪宅半價求售賣不出

2021-03-24 21:11
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）

返台談離婚？福原愛遭爆2周前買機票 律師也找了

2021-03-22 20:45
林書豪自曝當年在暴龍隊季後賽時右手手肘出現骨刺，導致投籃距離最遠僅到罰球線，投不了三分球。(路透)

NBA／林書豪右手曾不對勁 暴龍季後賽時投不了三分球

2021-03-17 20:26
塞爾維亞性感女模史凱琪奇(右)宣稱有人付錢，要拍她與約克維奇性愛影帶，以毀了他的名譽與家庭。 美聯社、Instagram

網球／女模稱有人付錢 要她勾約克維奇上床拍性愛影帶

2021-03-23 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架