足球專欄／義甲沒落 元凶恐是自己

隨著AC米蘭遭曼聯淘汰，義甲在歐戰幾乎全軍覆沒（美聯社）

隨著AC米蘭遭曼聯淘汰，在歐戰的賽場上，義大利 球隊幾乎全軍覆沒，只剩羅馬還在歐聯杯中倖存，讓人不禁感慨義甲 聯賽的沒落。雖然新冠疫情重創足壇，但追根究柢，害死義甲的或許是它自己。

1. 戰術落伍

米蘭遭淘汰後，名帥卡佩羅（Fabio Capello）直言，義大利球隊踢得太慢，缺乏強度，即使最輕微的碰撞也會被判犯規；米蘭傳奇教頭薩基（Arrigo Sacchi）指出，義甲踢著「古老」的足球 。

義甲一向盛產「戰術大師」，如薩基就是「442」陣型的奠基者。在義大利教頭的眼中，足球更像是一盤象棋，是精密計算的結果。然而，當今足壇流行的是更直接、快速的球風，講究抓攻守轉換的瞬間，更像是一場激情四射的演唱會，與「義式」風格截然不同。

近幾年，義甲成為高齡球星的養老院，36歲的C羅（Cristiano Ronaldo）、39歲的伊布（Zlatan Ibrahimovic）都在此踢出統治級的演出。雖然吸引了關注度，但也側面顯示出義甲節奏緩慢、對抗性低的事實。

2. 財政疲軟

義甲球隊的收入，遠遠不及英超。在足球賽場上，米蘭一球小負給曼聯；但在財務市場上，米蘭的收入比曼聯低4億英鎊，放在英超，連吊車尾的謝菲聯還不如。而歐冠八強中，有六支球隊的收入比義甲最富有的尤文還高。

要提高收入，可以從引入外部資金、改建球場下手。這兩年，在中國蘇寧集團入主以後，國際米蘭可說是義甲最有活力的球隊，他們請來了孔蒂（Antonio Conte）執教，更大手筆引進了盧卡庫（Romelu Lukaku）等球星，今年更有機會扳倒尤文在聯賽的連霸。然而，由於新冠疫情，蘇寧在自身難保的情況下，國米的未來也顯得風雨飄搖。這顯示，即使球隊有外資金援，如果球隊本身創收能力無法提升，終將會無以為繼。

要提升創收能力，興建或翻新球場是個很好的方法。但義甲的球場多半是球隊與當地政府共同擁有的，這意味著要修建球場不僅會有產權的問題，還會遇上繁瑣的行政程序和政治干擾。

3. 人才斷層

球隊有錢才能留住人才，引進更好的球員。義甲過去曾是頂級球星的樂園，因扎吉（Filippo Inzaghi）、皮爾洛（Andrea Pirlo）、馬爾蒂尼（Paolo Maldini）都是本土培養出的世界級球星。但如今，轉會市場上搶手的義大利新秀寥寥可數，更多的是來自法國、西班牙、英國的小將。不僅象徵著義甲的沒落，更是義大利人才的凋零，從義大利隊缺席上屆世界杯可見一斑。

自己培養不出人才就得從國外買，不然沒有球員精采的表現，觀眾怎麼會收看。

除了國米有本錢可以拿著「富爸爸」的金卡，到轉會市場上與其他聯賽球隊真金白銀地比拚；尤文的做法則是專門引進合約到期的當打球員，願意給高工資，但不必付轉會費。而其他的球隊多半是去低級別聯賽找年輕、有潛力的球員，培養成主力之後再出售，雖然可以獲得一筆收入，但球隊陣容不穩定，很難維持競爭力。