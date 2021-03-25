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足球／傳C羅、貝爾回歸 皇馬「BBC」復活

體育新聞組／綜合報導
傳皇馬BBC三雄可能重組。（Getty Images）
傳皇馬BBC三雄可能重組。（Getty Images）

西班牙「阿斯報」（Diario AS）24日頭版新聞以「回到未來」為題報導，C羅（Cristiano Ronaldo）、本澤馬（Karim Benzema）和貝爾（Gareth Bale）三人可望再度在皇馬合體。

報導指出，貝爾已經宣布將在歐洲杯結束後重返皇馬，加上尤文圖斯開放對C羅的報價，皇馬再現BBC組合是很有可能的。不過哈蘭德（Erling Haaland）和姆巴佩（Kylian Mbappé）仍是皇馬首選。

貝爾近日表示：「一開始我只計畫熱刺踢一個賽季，在歐洲杯後，我在皇馬還有一年合同。我的計畫是回去，這是目前的想法。」

另一方面，「阿斯報」也報導，如果C羅向尤文圖斯表達離隊願望，而且任何俱樂部願意出2500萬歐元轉會費，那尤文就願意放C羅離開。之前已有很多傳言將C羅與皇馬聯繫在一起。

皇馬雖可能重現BBC組合，不過即便C羅和貝爾都回歸，情況已事過境遷，他們能否發揮昔日的威力還是未知數。

此外，在C羅離隊後，皇馬已改走年輕化路線重建，重簽老將只會影響陣容結構，違背當初宗旨，走回頭路等同讓之前的努力付諸東流。正因為如此，皇馬仍將姆巴佩和哈蘭德視為首選目標。

C羅

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