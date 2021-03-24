NHL／聖路易斯藍調傳奇 普雷格車禍過世 享壽78歲

普雷格車禍喪命。（取材自St. Louis Blues推特）

北美職業冰球聯盟（NHL）聖路易斯藍調隊（St. Louis Blues）表示，傳奇元老隊員普雷格（Bobby Plager）今天在州際公路發生車禍 喪命，享壽78歲。

路透社報導，普雷格效力於聖路易斯藍調11個賽季，總共打了616場比賽，是1967年北美職業冰球聯盟擴張後的藍調隊員。

Our hearts are broken after learning of the passing of Bobby Plager. It is unimaginable to imagine the St. Louis Blues without Bobby. https://t.co/eFVcQygsQS #stlblues pic.twitter.com/Bioof2l31m — St. Louis Blues (@StLouisBlues) March 24, 2021

普雷格替藍調打了3場史坦利盃（Stanley Cup）聯盟總決賽。普雷格在2017年退休 ，球衣號碼是5號。

藍調在聲明中說：「很難想像藍調會沒有普雷格。普雷格喜歡說他是我們球隊的第5號球員，但卻是我們心中的頭號人物。今日，我們的心都碎了，不過有一天，當我們想起他的特質、幽默以及他對家庭、社區、藍調與球迷強烈的愛，我們心中將再度湧起一股暖意。」

普雷格是在密蘇里州 聖路易郡64號州際公路發生涉及兩車的車禍，車禍原因仍在調查。密蘇里州電視台KMOV報導，另一輛車內的一名女子受到輕傷，已送醫治療。