NHL／聖路易斯藍調傳奇 普雷格車禍過世 享壽78歲

北美職業冰球聯盟(NHL)聖路易斯藍調隊(St. Louis Blues)表示,傳奇元老隊員普雷格(Bobby Plager)今天在州際公路發生車禍 喪命,享壽78歲。

路透社報導,普雷格效力於聖路易斯藍調11個賽季,總共打了616場比賽,是1967年北美職業冰球聯盟擴張後的藍調隊員。

Our hearts are broken after learning of the passing of Bobby Plager. It is unimaginable to imagine the St. Louis Blues without Bobby. https://t.co/eFVcQygsQS #stlblues pic.twitter.com/Bioof2l31m