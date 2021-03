美國 一名電視台女主播霍芙曼(Anna Hoffman),在進行直播現場採訪時,隨手拿球長射,在球還沒落框,她就以為球進了,馬上轉身歡呼,但其實最後球竟被其他球友所投的球碰出沒進,結局超尷尬。她事後才發球沒進,自己在影片推特 留言說,「這就是三月籃球瘋......千萬別高興太早」。

該影片一出,有超過300萬以上的人觀看這有趣的一幕,甚至有人在推特問女主播,「妳是如何發現球沒進的?」她回答,「是導播說『安娜做得好,妳幾乎進了』,基本上就是在我慶祝之後才發現」。

That's March Madness for you folks... don't ever celebrate too soon #livetv #MarchMadness pic.twitter.com/hYHqoBiFXI