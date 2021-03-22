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返台談離婚？福原愛遭爆2周前買機票 律師也找了

記者李姿瑩／綜合報導
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）
江宏傑（左）和福原愛目前仍無共識。（取材自Instagram）

福原愛順利把媽媽接回日本，下一步動態成為各界焦點。資深媒體人井上公造22日在「新聞直播宮根之家」中表示，其實福原愛私下動作頻頻，曾兩度買好返台機票，也悄悄地找好了律師。

日前「東京體育報」才報導福原愛準備長期抗戰，接回媽媽只是第一步，暫時不會開搶小孩的監護權。而井上公造加碼爆料，福原愛這段時間神隱並非按兵不動，在兩周前就訂了返台的機票，只是兩度都在當天取消，令人摸不著頭緒。

日本媒體相當關注福原愛與江宏傑的動態，包括江宏傑的姊姊也在送機行列中、節目「全明星運動會」戰友們對江宏傑的評價，都陸續被翻譯報導。也有熟悉台日文化差異者撰文分析為何福原愛會放心把兒女留在台灣，因為日本女性習慣親力親為育兒，但台灣人很常見隔代教養，所以福原愛知道小孩的成長環境健全，才會持續獨留日本。

只是她早晚都得回台灣處理婚姻後續事宜，井上公造除了爆料她有意回台灣外，也已經找好律師。井上公造列出江宏傑和福原愛夫妻不同調的現況，江宏傑明顯有意挽回婚姻，但福原愛離婚心意已決。因為夫妻倆還有共同持有房產、小孩撫養權等諸多問題，如分開勢必需要參照台灣的法律制度。福原愛先請好律師以備不時之需，江宏傑則還沒想到要請律師，還在為家庭做最後努力。

福原愛 台灣 江宏傑

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