我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

K1最可愛選手菅原美優個人5連勝 她還身兼美容師

體育新聞組／綜合報導
菅原美優賽前過磅蹦著一張臉，她事後解釋是自己太過緊張。 （取材自菅原美優Instagram
菅原美優賽前過磅蹦著一張臉，她事後解釋是自己太過緊張。 （取材自菅原美優Instagram

現年21歲的美容師菅原美優長相可愛，她發起狠來，可讓男人都要退避三舍，因為她的另一個身分是K1選手。

21日在日本東京舉行的「K-1 WORLD GP 2021 JAPAN」比賽中，特別安排一場女子45公斤級的比賽，今年首度出賽的菅原美優，對上16歲不敗女子高中生NOZOMI，最終菅原美優在三回合判定獲勝，讓她非常興奮。

菅原美優近來成為K1界討論最多的女選手，長相甜美的她，因父親是空手道選手，從小耳濡目染，但由於訓練辛苦，小學一度放棄，直到高中才又重拾空手道訓練，但她並沒有想以此為職業，直到後來才被網羅加入前K1世界冠軍魔裟斗門下，踏入K1的世界，不過，平常仍從事美容師的工作，打扮的美美的。

連同今天的勝利，菅原美優已拉出個人5連勝，參賽紀錄是6勝1負，成績相當出色，令人刮目相看，成為K1力捧的女選手。

來源：K-1 【official】YouTube channel

賽前發生一段小插曲，就是過磅時，菅原美優由於太過緊張，一直蹦著一張臉，受到日本媒體的注意，不過，事後她也解釋原因，且隨著勝利也找回可受笑容。

日本 東京

上一則

衝浪／薩爾瓦多奧運奪牌希望 美女選手訓練時遭雷殛亡

下一則

NBA／葛里芬華麗回歸 籃網首戰就秀出「驚天灌籃」

延伸閱讀

NBA／踩獨木舟去練習場館 湯普森秀神射引杜蘭特來留言

NBA／踩獨木舟去練習場館 湯普森秀神射引杜蘭特來留言
送貨員傻眼 他發明「破箱造型」膠帶 貼愈多看起來愈破

送貨員傻眼 他發明「破箱造型」膠帶 貼愈多看起來愈破
拜登摔跤 小唐納推文諷：川普的高爾夫球打到他

拜登摔跤 小唐納推文諷：川普的高爾夫球打到他
英女優母親拉女兒拍清涼寫真 1周賺2800美元

英女優母親拉女兒拍清涼寫真 1周賺2800美元

熱門新聞

美國肯塔基州貝佛利高中長人奎爾，擁有221公分的身高，他在一場比賽中狂抓了42籃板，令人瞠目結舌。 （截圖自肯塔基州貝佛利高中推特）

籃球／美超狂高中生單場抓42籃板 影片像大人對打小孩

2021-03-15 08:00
江宏傑日前傳出婚姻觸礁。（取材自Instagram）

爆婚變福原愛22天 江宏傑白色情人節Po合照喊「加油」

2021-03-15 21:11
林書豪自曝當年在暴龍隊季後賽時右手手肘出現骨刺，導致投籃距離最遠僅到罰球線，投不了三分球。(路透)

NBA／林書豪右手曾不對勁 暴龍季後賽時投不了三分球

2021-03-17 20:26
林書豪接受《紐約時報》專訪，他重申相信自己還有再戰NBA的實力。(取材自林書豪Instagram)

「我屬於NBA」林書豪：重返聯盟只是時間問題

2021-03-17 08:30
杜蘭特被媒體抓包，在田徑女神湯瑪絲許多清涼照上頻頻按讚，引發熱議。（Getty Images）

NBA／養傷不忘關注美女 杜蘭特狂按讚田徑女神爆乳照

2021-03-16 20:35
福原愛（左）從小苦練桌球的勵志故事被收錄在小學生《道德》課本上，但近日被爆出外遇事件讓日本家長相當憂心。 （路透）

福原愛爆外遇 卻是日小學生《道德》課本典範 家長擔憂

2021-03-16 01:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」
南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機

南加華女凌晨槍擊身亡 家人疑種族動機
兄弟都護妻？哈利和凱特被揭早因為梅根有心結

兄弟都護妻？哈利和凱特被揭早因為梅根有心結
佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們

佛州老夫婦染疫 間隔15分鐘離世 女兒隔窗道別：愛你們
重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升

重啟太快 變種病毒太毒 全美21州新增病例攀升