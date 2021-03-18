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足球專欄／C羅重返皇馬？美好的幻想

易起民
C羅回鍋皇馬？機會不大。（路透）
C羅回鍋皇馬？機會不大。（路透）

上周的歐冠16強淘汰賽中，尤文圖斯不敵波圖慘遭出局，意外地將C羅（Cristiano Ronaldo）推上風口浪尖，媒體沸沸揚揚地討論「C羅回歸皇馬」的可能性，讓今夏轉會大戲再多一齣令人期待的戲碼。

三年前，尤文豪擲1.2億歐元轉會費和稅前6000萬歐元年薪從皇馬迎來C羅，就是希望拿下歐冠冠軍。沒想到，三年來僅打進一次八強，近兩年更止步16強。

尤文上周在多打一人的情況下，於延長賽被對手直接自由球破門淘汰。賽後，名帥卡佩羅（Fabio Capello）率先發難，指責C羅不該在排人牆時轉身躲球，媒體也跟進挑剔C羅毛病，指他拖垮尤文；隨後，尤文前主席表示，「C羅毫無疑問是一筆錯誤引援」，因為他太貴了，尤文難以負擔。

一時間，尤文想賣C羅的消息甚囂塵上，媒體繪聲繪影地報導C羅經紀人與皇馬高層會面商討回歸事宜；而當初這樁轉會是否是一筆C羅、皇馬、尤文「三輸」的交易，也成為網友熱議話題。

最讓人霧裡看花的是皇馬的態度，雖然嘴巴上說尊重尤文，但上到球團高層下到主教練席丹（Zinedine Zidane）都沒有把話講死，留給球迷無限想像空間。

C羅雖不再年輕，但身手依舊不凡。本季他在義甲出賽23場打進23球，場均一球的表現讓人難以相信他已是一位37歲的「老將」。但是新冠疫情侵蝕著尤文的財政，加上C羅的合約只剩一年，如果能賣到3000萬歐元以上，當然值得考慮。

而事後諸葛來看，皇馬當初把隊史進球王賣掉，絕對是一筆愚蠢的生意。為了取代C羅，皇馬砸下2億歐元引進了阿札爾（Eden Hazard）、約維奇（Luka Jovic），兩年來進球合計不到十球，簡直是一場災難。

今年夏天，皇馬引援的首要目標當然是姆巴佩（Kylian Mbappe）、哈蘭德（Erling Haaland），但在財政緊張的情況下，如果能低價迎回C羅踢一、兩個賽季，或許能為操作兩位當紅炸子雞加盟贏得更多空間。

但另一派聲音認為，C羅再出色也已37歲了，且薪水太高，皇馬難以負擔。更重要的是，既然當初決定分手，強行復合不僅雙方面子掛不住，最後恐怕連美好的回憶都破滅。

C羅 疫情 義甲

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