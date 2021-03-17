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足球╱歐足壇球星四處征戰 住處成闖空門最愛

體育新聞組╱綜合報導
迪馬利亞住家被闖空門，在球賽中遭換下場。（路透）
迪馬利亞住家被闖空門，在球賽中遭換下場。（路透）

《衛報》報導，歐洲頂級球星成為竊賊眼中炙手可熱的目標！大巴黎球星迪馬利亞（Ángel Di María）15日在法甲比賽的第61分鐘突然被換下場，主帥波切提諾（(Mauricio Pochettino)）在他耳邊竊竊私語，隨後就爆出他家遭闖入，損失50萬歐元，幸運的是家人未受劫持。

媒體16日報導，歐洲頂級球星普遍收入高，加上比賽資訊透明，甚至若受到國家隊徵召，還得飛往其他地區，種種因素都成為竊賊的最好下手的目標。

這不是迪馬利亞第一次被竊賊光顧，此前他在英超曼聯隊時就遭竊過，甚至有傳聞說他會轉隊的原因之一，就是不信任英國曼徹斯特的保全系統。

無獨有偶，大巴黎另一名好手馬基諾斯（Marquinhos）家中也遭闖，但他的運氣更糟，其父遭到匪徒暴力對待，他的2名姐妹與父親最終被關在房間內約半小時多，匪徒最後安然離去，估計搶走數萬歐元。警方初步認為，行竊2球星家裡的匪徒不是同一群。

球星遭竊消息並不少見，也不限於特定國家或城市大小，《衛報》報導，日前英超球隊艾佛頓的門將奧爾森（Robin Olsen）家裡遭匪徒闖入，不僅搶劫珠寶與奢侈品，甚至持刀威脅家人；去年10月義甲的拉齊奧球星華金（Joaquin Correa）也在社群網站上砲轟竊賊，他們趁華金在比賽當中行竊，華金暴怒寫道，要竊賊有點膽量，選他在家裡的時候來闖。

報導提到，歐洲球星普遍收入高，也習慣在家中擺放昂貴珠寶與奢侈品，而選手不在家的時間非常「透明」，只要竊賊鎖定選手比賽時間闖家門，基本上都是「空門」，更遑論選手還可能受到國家隊召喚，飛往其他國家進行賽事，不在家時間段相當長，即便部分頂級選手會花錢請24小時保全，但仍有其他不錯的下手目標，例如保全數不足以監視豪宅、又或是不願意請保全的選手。

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