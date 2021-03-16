福原愛爆外遇卻是日小學生《道德》課本典範 家長擔憂

福原愛（左）從小苦練桌球的勵志故事被收錄在小學生《道德》課本上，但近日被爆出外遇事件讓日本家長相當憂心。 （路透）

福原愛 因自小努力不懈地練習桌球，最終奪下奧運 獎牌而成名，但近日被爆出外遇事件造成美好形象破滅。15日又有日媒報導指出，她幼時的勵志故事被收錄在日本 小學生的「道德」課本上，共出版約17萬冊，但近日就有日本家長擔心不倫戀風波會影響孩童，希望能刪除有關福原愛的內容。

日媒《女性SEVEN》雜誌報導揭露由廣濟堂出版的教科書《小學生道德2》上有一段內容寫著，福原愛從小跟著年長10歲的哥哥和媽媽一起練習打桌球，雖然曾想過要放棄但她仍鍥而不捨地練習，最終獲得奧運銀牌，以福原愛的婚前故事向日本小學生們傳達「希望、勇氣、努力」的珍貴價值。

不過，日前福原愛被媒體爆出不倫戀疑雲後，卻讓日本家長對這段勵志故事產生疑慮，《女性SEVEN》雜誌採訪一名住在東京的40多歲媽媽，她表示自己的女兒就讀小學二年級，多少能了解「不倫」的意思，不免擔心女兒的想法會受到影響。

對此，核定教科書的文科省官方部門指出，目前尚未收到因為教材人物出現醜聞而主動要求修改教科書的申請；《廣濟堂》接受媒體訪問時則回應，最初是基於福原愛的童年符合「努力、勇氣和希望」的價值才會被選入教材，如今也將針對各種情況決議是否提出申請，但目前仍無法確定福原愛是否會繼續出現在教科書中。