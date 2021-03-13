我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

足球／貝克漢唯一繼承人 次子羅密歐向職業球員邁進

體育新聞組 / 綜合報導
貝克漢與二兒子羅密歐。(取材自Instagram)
貝克漢與二兒子羅密歐。(取材自Instagram)

英國國腳貝克漢（David Beckham）不僅擁有高超球技，其帥氣臉龐也風靡了整個世界，人們也寄望貝克漢膝下3個兒子，能繼承父親衣缽走上足球之路，而「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）在日前接受訪問時表示，二兒子羅密歐（Romeo Beckham)正與父親成立的職業球隊邁阿密國際(Inter Miami FC)進行訓練，目標是成為與老爸齊名的足球巨星，但貝嫂也透露，羅密歐也曾因背負眾多壓力，選擇放棄足球夢。

貝克漢三個兒子在2014年先後進入英超兵工廠青訓隊中，但從大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）開始，三人皆因不同理由而相繼離開球隊，連最有天賦的羅密歐也選擇放棄，當時也讓貝克漢無奈說道，「羅密歐不想再踢球了，他找到其他的興趣，我認為這是好事。」

聽聞羅密歐放棄足球夢，也讓貝嫂感到非常驚訝，「我依然記得那天，羅密歐坐在浴缸裡，相當不悅的跟我說：『我不想讓爸爸失望』，所以我跟他說，『你爸爸只是希望你能開心』，他聽了也豁然開朗，不只是足球，他現在也打起網球來。」貝嫂表示，「羅密歐每天都隨球隊一同訓練，他想追尋老爸腳步，成為職業足球員。」

足球 英國

上一則

MLB／訂婚2年多 A-Rod與翹臀珍驚傳分手

下一則

網球／德國金童澤瑞夫當爸了 去年遭2前女友控家暴

延伸閱讀

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」
足球／脫口稱日本「壽司之國」…德國球評被解雇了

足球／脫口稱日本「壽司之國」…德國球評被解雇了
球王李惠堂口述往事

球王李惠堂口述往事
足球專欄／管理問題 東西方足壇共業

足球專欄／管理問題 東西方足壇共業

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
歐尼爾參加職業摔角，遭對手空中爆桌而送上救護車。(取材自推特)

NBA／歐尼爾挑戰職業摔角 結果送上救護車悲劇收場

2021-03-04 19:20
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償
快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？

快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？