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足球專欄／歐冠新偶像 哈蘭德來了

易起民
哈蘭德是足壇後起之秀。（歐新社）
哈蘭德是足壇後起之秀。（歐新社）

歐冠16強淘汰賽，多特蒙德主場迎戰塞維利亞，雙方2：2戰平，多特以總比分5：4晉級。場上表現最耀眼的就屬多特前鋒哈蘭德（Erling Haaland），他獨進兩球，打破多項歐冠紀錄，被看好是「梅羅」之後新一代超級巨星。

目前，哈蘭德6場歐冠打進10球暫居進球榜龍頭。他更成為歐冠史上，首位連續4場比賽至少打進2球的球員；而哈蘭德生涯僅14場歐冠就打進20球，超越凱恩（Harry Kane）的24場，成為史上最快達到這一里程碑的球員。連歐冠官推都讚：「歐冠新偶像來了。」

究竟這位20歲的挪威小將有特點，讓皇馬、曼聯、利物浦等豪門趨之若鶩呢？

身材魁梧

哈蘭德身高194公分、體重87公斤，壯碩的體格讓他在中鋒如魚得水，不但與後衛對抗不占下風，還能控制住高空球，成為進攻的支點。日前和塞維利亞的比賽中，羅伊斯（Marco Reus）助攻哈蘭德得分，他把老隊長像抱小孩一樣抬起來，看起來毫不費力。

跑位精妙

看哈蘭德這麼大塊頭，以為他是傳統柱躉式中鋒那就大錯特錯了。實際上，哈蘭德擁有非常好的球商，許多進球都是他靠機敏的跑位打進的。尤其是他門前搶點之精采，讓人不得不聯想到C羅（Cristiano Ronaldo）。日前在德甲對拜仁的比賽中，哈蘭德打入的第二球就是很經典的例子。剛進入禁區時，他還在對手兩名中後衛身後，就在防守球員的注意力看向帶球者的一瞬間，哈蘭德已跑出空檔，接獲隊友傳球得分。

速度優勢

哈蘭德的絕對速度雖不是頂尖，但爆發力驚人，加上強悍的體格，讓他就像一台衝刺的坦克。經常可以看到隊友長傳球，找到正在高速前插的哈蘭德，而他接球後並沒有減速，而是持續加速把防守球員甩在身後，形成單刀，完成打門。啟動的瞬間，對時機的判斷必須非常精準，早一秒可能就是越位。

射術精湛

哈蘭德不僅是穩定的射手，更經常打出蠻不講理的神仙球。對拜仁的比賽中，開賽僅2分鐘，哈蘭德在大禁區外一腳低射，足球稍微彈跳鑽進球門右側死角。高質量的遠射能力，會逼得對手後衛不得不上前逼搶，從而創造出更多機會。

C羅 足球

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