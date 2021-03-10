足球／脫口稱日本「壽司之國」…德國球評被解雇了

球評達爾曼因介紹日本球員來自「壽司之國」，遭到德國球迷認為是歧視而丟了工作。 （取材自Instagram）

美國近年爆發平權運動，也讓全世界對於種族歧視 議題越來越敏感，根據德國媒體報導，日前有位足球 球評因稱日本 為「壽司之國」，在網路引起不小騷動，最終只能捲鋪蓋走人。

事情發生在德國乙級足球聯賽，漢諾威96對決奧厄的比賽，由於漢諾威96日籍後衛室屋成錯失進球機會，該場球評達爾曼（Jorg Dahlmann）便隨口說出，「漢諾威96失去了先馳得點的機會，他(室屋成)上一次得分是還在『壽司之國』的時候。」而達爾曼這段話也在網路上引起騷動，有網友稱其行為就是種族歧視。

漢諾威96也為此發出聲明，認為這番話就有歧視之意，也批判達爾曼行為是非常荒謬，不過聽聞此消息的日本網友，則顯得老神在在，認為達爾曼的言論能為日本帶來正面印象，「這是文化推廣吧？」、「那如果我自己說『壽司之國』，那算是歧視嗎？」、「沒有那麼嚴重吧...」

而達爾曼所屬公司「Sky Sports」預計在本賽季結束後終止雙方合約，據傳他也曾對德甲柏林聯盟門將卡里烏斯(Loris Karius)發表侮辱性言論，也是達爾曼不被續約的原因。