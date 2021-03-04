福原愛親筆喊反省 江宏傑發聲明：感情不會消失

江宏傑、福原愛驚傳婚變，今雙雙發出聲明。聯合報系資料照片

福原愛 被日媒爆出與男性友人約會、住同一旅館，被質疑婚內出軌，與江宏傑 4年婚姻亮紅燈，更有日媒以「恐怖台灣 老公與怪物家族」，指江宏傑婚後對福原愛言語暴力，更辱罵「婊子」等不堪字眼，且婆媳、姑嫂相處不睦等傳聞，導致夫妻倆形象大傷，福原愛稍早以手寫信發出聲明致歉，提及「讓台灣的丈夫、小孩及家人感到不安及擔心而深刻反省」。

先前傳出福原愛早已在1月就對江宏傑提出離婚念頭，在手寫聲明中，她提到因開設公司，自覺經驗不足，才會與男性友人外出散心與給予建議，再度澄清與該名男子確實沒有同住一間房間，否認婚變與出軌。文末提到「之後，我們夫妻也會共同面對問題，討論出對小孩最好的做法；對於自己輕率的行動深切反省、也為了桌球界將來的發展及目標成為一個對社會有幫助的人我會繼續努力、懇請大家繼續指教」，似乎意味將與老公江宏傑繼續走下去。

雖婚變傳聞滿天飛，昨天江宏傑如常錄影「全明星運動會」，並未有任何異狀，最後因場地的關係提早收工。在福原愛曝光手寫聲明後，江宏傑也透過經紀公司華研國際發出聲明，表示：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快5年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課。很感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的2個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親。未來的路還很長， 我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家的關心。」