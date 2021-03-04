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足球專欄／管理問題 東西方足壇共業

易起民
前主席巴托梅烏因「公關門」遭檢方調查。（美聯社）
前主席巴托梅烏因「公關門」遭檢方調查。（美聯社）

最近兩則足球新聞登上社會版，一是西甲豪門巴塞隆納前主席巴托梅烏（Bartomeu）因「公關門」遭調查，另一個是中超衛冕冠軍江蘇隊停止營運。東西方兩支八竿子打不著的球隊同時面臨俱樂部治理問題，或許可從球團組成結構看出端倪。

簡單回顧兩起事件。巴薩在連續失敗引援、多次在歐冠遭逆轉後，時任主席巴托梅烏為了挽回支持率，贏得2021年的主席大選，用俱樂部經費雇用公關公司操作社群，不僅抹黑皇馬、C羅等對手，也攻擊梅西（Lionel Messi）、皮克（Gerard Piqué）等自家球員，如今遭司法調查。

江蘇隊就是之前的蘇寧隊，在新冠疫情衝擊下，母公司蘇寧集團本業營運受打擊，「媽媽都吃不飽了，哪有餘力餵孩子」。尤其中超這幾年看似風風火火，其實哪隊不是每年虧幾個億，須要母公司大量輸血。此時足協又推出球隊名稱「中性化」政策，「江蘇蘇寧」被改成「江蘇隊」，連打廣告的價值都沒了，蘇寧乾脆撒手解散球隊。

俱樂部組成一般分為股份制及會員制，絕大多數俱樂部是股份制，如果經營得好可以分紅（如曼聯）；經營不善或需要大筆額外支出，就得透過借貸或股東掏錢填補缺口。

類似蘇寧這樣老闆放手擺爛的狀況其實很常見，像這兩年的英超的紐卡索、西甲的瓦倫西亞都是老闆不想玩了，就先把有價值的球員賣掉等待出手，導致成績一落千丈。與江蘇隊不同的是，這些歐洲頂級聯賽球隊本身多半有深厚歷史和球迷基礎，買家很好找。蘇寧也曾想找人接手，可惜等不到買主，只好斷然結束。

另外一種會員制球隊，如皇馬、巴薩，俱樂部所有權屬於會員，通過投票選舉主席。好處是除了營運損益，會員每年繳的會費也是球隊一筆不小的收益，讓雙雄在轉會市場上有額外的籌碼；而且主席四年一任，經營不善或無心管理者會被淘汰。

但是，巴薩連續兩任主席遭刑事調查，可見這套制度有兩大缺點；一是主席權力太大，除了四年一次的選舉，缺乏有效的監督制衡；二是主席更像俱樂部管理者而非擁有者，可能會為了自己的利益，做出傷害球隊的行為，就如這次的公關門。

中超 西甲 社群

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