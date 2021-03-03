福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛、江宏傑。(取材自福原愛臉書)

台日桌球界夫妻檔「小愛」福原愛與江宏傑傳出婚變，但雙方至今都未鬆口婚姻生變。日本 媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，這是為了避免被索取龐大的廣告代言違約金。

報導指出，最早在2月25日出刊的「女性SEVEN」中指出，兩人已經準備分居，但當時江宏傑受訪仍表示，夫妻關係圓滿，當日福原愛也在江宏傑的FB留言，展現出恩愛形象，撇清分居疑雲。

桌球CP 年收入差37倍

曾有日媒早在福原愛、江宏傑結婚時就不看好，因為兩人的年收入差了37倍。日本體育媒體記者指出，有關分居報導，最令人擔憂的事情自然是商業廣告。兩人在台灣 以恩愛夫妻的形象，演出了乳酸菌等商業廣告，粗估至少有近10億日幣身價(約935萬美元)。受到不倫戀報導等影響，這份廣告不僅可能會提前下架，還有違約金問題。且毫無疑問，這將影響未來的商業廣告。

違約金、東京奧運 活動恐受衝擊

報導並指出，據說，福原愛與江宏傑夫婦曬恩愛，既是新聞宣傳手段，也是廣告手法。所以在福原愛主動表達希望媒體詢問他，並解釋了她與男性友人是一人一房等情節。

電視台時事八卦節目(wide show)相關人士受訪認為，福原愛澄清是苦澀的辯解，要說服丈夫做出同樣的解釋是非常困難。且與不倫戀同時，別的報導指出丈夫的言語暴力。這不僅會影響夫妻合拍的廣告，還會影響福原愛擔任東京奧運解說等工作。

福原愛3日透過新成立的omusubi股份有限公司官網，發表道歉聲明：對於本公司總裁福原愛所引發周刊相關報導，帶給所有支持福原愛的人們、相關人員感到擔憂與困惑，在此深表歉意。

日本媒體東京SPORTS報導也指出，此事在台、日、中都掀起大震盪。福原愛長年以來潔白形象在台日中三地都獲得高度好感，今後將受到影響。且日媒爆料呈現兩極，一方福原愛陷入不倫戀，一方則指江宏傑對其言語暴力，讓福原愛忍無可忍決心離婚。

不論何者真偽，這次的醜聞都將對江宏傑與福原愛夫婦造成重大打擊，特別是在台灣，至今為止所建構的恩愛夫妻形象將會崩壞。台灣媒體界人士分析，此事衝擊太大，企業要求龐大的違約金也不令人意外，福原愛在日本關於東京奧運的活動也將受到衝擊。